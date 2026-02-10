Wieder in Italien: Unsere Stars sind auf Rekord-Jagd

Nach zwei Mal Gold und drei Mal Silber ist das rot-weiß-rote Olympia-Team auf Rekord-Jagd.

Die bislang erfolgreichsten Olympischen Spiele fanden 2006 in Turin statt. Damals holte man 23 Medaillen: neunmal Gold, siebenmal Silber und siebenmal Bronze. Jetzt findet das Wintersport-Highlight wieder in Italien statt und unsere Stars sind schon wieder voll auf Erfolgskurs.

Das Gold-Wunder von Ariane Rädler und Katharina Huber in der Team-Kombination war bereits das fünfte Edelmetall in Mailand/Cortina. Neben den neuen Ski-Königinnen ließ uns bis jetzt Benjamin Karl im Parallel-Slalom über Gold jubeln und Rodler Jonas Müller, Manuel Feller und Vincent Kriechmayr in der Ski-Team-Kombi der Herren, sowie Snowboarderin Sabine Payer mussten sich jeweils nur knapp geschlagen geben.

© GEPA

Doch das ist nur ein Vorgeschmack, was noch kommen könnte. Noch am Dienstag gibt es bei den Rodel-Frauen und im Mixed-Skispringen auf der Normalschanze zwei weitere Chancen. Und auch in den nächsten Tagen heißt es wieder Daumen drücken für unsere Hoffnungen.

Premiere und Top-Favoriten

Bis Sonntag nächster Woche wird im Norden Italiens noch um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Dabei kommt es unter anderem zu der viel erwarteten Premiere der Ski-Bergsteiger und sogar am Schlusstag haben wir mit dem traditionellen Abschluss der Langlauf-Damen über 50 Kilometer klassisch mit Teresa Stadlober noch einen Grund zum Mitfiebern.

© Getty

Die größten Gold-Chancen ruhen derzeit aber mit Abstand auf Julia Scheib. Unsere RTL-Queen greift am Sonntag (ab 10 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auf der Tofana an und will ihre Traum-Saison bei Olympia krönen.

Bis dahin gibt es bei den Nordischen, Alpinen Skifahrern, Rodlern und Ski-Freestylern noch 26 Bewerbe mit realistischen Chancen auf Edelmetall. Wenn in den meisten davon mindestens einer der heimischen Athleten sein Potenzial abruft, ist der Rekord tatsächlich zum Greifen nahe.