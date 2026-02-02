Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Kane Upamecano
© Getty

Lange Verhandlungen

Paukenschlag: Bayern-Star hat sich entschieden

02.02.26, 19:46
Teilen

Nach langem Hin und Her hat sich Dayot Upamecano endlich entschieden. Der Franzose wird seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern.

Die langen Verhandlungen mit Dayot Upamecano (27) sind vorbei! Laut Fabrizio Romano wird der Franzose das vorliegende Vertragsangebot annehmen. Die anderen Interessenten wurden schon informiert.

Upamecano unterschreibt einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030. Die Verhandlungen dauerten wegen der Integration einer Ausstiegsklausel so lange an. Diese soll ihm nun zugesagt worden sein. Somit darf Upamecano ab 2027 den FC Bayern München für eine fixe Summe von 60 Millionen Euro verlassen.

Der Innenverteidiger spielt seit 2021 beim Rekordmeister. In der Zeit entwickelte sich der Franzose von einem unsicheren Talent zu einem erfahrenen Champions-League-Spieler.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen