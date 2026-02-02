Paukenschlag: Bayern-Star hat sich entschieden

Nach langem Hin und Her hat sich Dayot Upamecano endlich entschieden. Der Franzose wird seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern.

Die langen Verhandlungen mit Dayot Upamecano (27) sind vorbei! Laut Fabrizio Romano wird der Franzose das vorliegende Vertragsangebot annehmen. Die anderen Interessenten wurden schon informiert.

Upamecano unterschreibt einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030. Die Verhandlungen dauerten wegen der Integration einer Ausstiegsklausel so lange an. Diese soll ihm nun zugesagt worden sein. Somit darf Upamecano ab 2027 den FC Bayern München für eine fixe Summe von 60 Millionen Euro verlassen.

Der Innenverteidiger spielt seit 2021 beim Rekordmeister. In der Zeit entwickelte sich der Franzose von einem unsicheren Talent zu einem erfahrenen Champions-League-Spieler.