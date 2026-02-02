Liverpool schnappt Bayern Wunschspieler weg

70 Millionen Euro: Der FC Liverpool schlägt erneut am Transfermarkt zu.

Der FC Liverpool gewinnt das Wettbieten um Jeremy Jacquet. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, wechselt das Mega-Talent im Sommer für insgesamt 70 Millionen Euro auf die Insel. Damit geht auch der FC Bayern leer aus.

Jacquet ist erst 20 Jahre alt, aber bereits jetzt absoluter Leistungsträger bei Stade Rennes in der Ligue 1.

© Getty

Mit seinen starken Leistungen weckte der 1,90 große Innenverteidiger das Interesse zahlreicher europäischer Top-Klubs, darunter auch jenes der Bayern.

Der junge Franzose entschied sich nun aber für den FC Liverpool und wird im Sommer auf die Insel wechseln. Dort könnte Jacquet Landsamm Konate ersetzen. Der 26-Jährige wurde zuletzt wiederholt mit Real Madrid in Verbindung gesetzt.