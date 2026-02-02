Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Arne Slot
© Getty

70 Millionen Euro

Liverpool schnappt Bayern Wunschspieler weg

02.02.26, 08:43
Teilen

70 Millionen Euro: Der FC Liverpool schlägt erneut am Transfermarkt zu. 

Der FC Liverpool gewinnt das Wettbieten um Jeremy Jacquet. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, wechselt das Mega-Talent im Sommer für insgesamt 70 Millionen Euro auf die Insel. Damit geht auch der FC Bayern leer aus.

Jacquet ist erst 20 Jahre alt, aber bereits jetzt absoluter Leistungsträger bei Stade Rennes in der Ligue 1.

Jeremy Jacquet
© Getty

Mit seinen starken Leistungen weckte der 1,90 große Innenverteidiger das Interesse zahlreicher europäischer Top-Klubs, darunter auch jenes der Bayern.

Der junge Franzose entschied sich nun aber für den FC Liverpool und wird im Sommer auf die Insel wechseln. Dort könnte Jacquet Landsamm Konate ersetzen. Der 26-Jährige wurde zuletzt wiederholt mit Real Madrid in Verbindung gesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen