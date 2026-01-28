Bayern-Knall um Konrad Laimer (28)

Die Münchner krachen heute in der Königsklasse (21 Uhr, live Sky) auf PSV Eindhoven. Nicht mit dabei ist unser ÖFB-Star, der dennoch im Fokus steht.

Jetzt wird’s richtig heiß! Beim FC Bayern steht Konrad Laimer (28) vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie die SPORT BILD berichtet, wollen die Bayern-Bosse den ÖFB-Star halten – und ihm dafür ein sattes Gehaltsplus bieten!

Der Hintergrund: Leon Goretzka steht vor dem Abgang zu Atlético Madrid. Sein Mega-Gehalt von 13 Mio. Euro pro Jahr würde frei werden. Geld, das nun in Laimer fließen soll. Aktuell verdient der Mittelfeld-Motor rund 6 Mio. Euro – das soll deutlich nach oben gehen.

Comeback macht Hoffnung

Vor dem CL-Kracher gegen PSV Eindhoven gab es zusätzlich Grund zur Freude: Laimer stand nach seinem Muskelfaserriss erstmals wieder auf dem Platz und absolvierte ein Lauftraining. Unter Trainer Vincent Kompany ist der Dauerläufer gesetzt.

Laimer klar: Geld allein reicht nicht

Im Sky-Interview stellte Laimer aber klar: „Es ist nicht nur das Geld. Ich bin ein Bauchmensch.“ Entscheidend sei für ihn, wie mit ihm gesprochen werde und wie sehr er sich wertgeschätzt fühle. Die Zeichen stehen auf Verlängerung – wenn das Bauchgefühl passt!