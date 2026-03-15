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© getty

Wisdom Mike (17)

Bitter! Bayern-Hoffnung fällt für den Rest der Saison aus

15.03.26, 11:25
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Der FC Bayern München muss im Saisonendspurt auf Wisdom Mike verzichten. Das 17-jährige Top-Talent hat sich eine schwere Sehnenverletzung an der Hüfte zugezogen und fällt nach einer Operation lange aus. 

Die bittere Diagnose bedeutet für den Youngster eine Zwangspause von drei bis vier Monaten. Damit ist die aktuelle Spielzeit für den Offensivspieler vorzeitig beendet. Der Linksaußen, der erst im September 2025 sein Bundesliga-Debüt beim 4:0 gegen Bremen feierte, soll zeitnah operiert werden.

Drittjüngster Debütant der Geschichte

Mit seinem ersten Einsatz kurz nach seinem 17. Geburtstag trug sich Mike in die Geschichtsbücher des deutschen Rekordmeisters ein. Nur Paul Wanner und der kürzlich eingewechselte Cassiano Kiala waren bei ihrem Debüt noch jünger als er. In der laufenden Saison kam der beidfüßige Flügelspieler insgesamt viermal in der Bundesliga als Joker zum Einsatz und hinterließ bei Fans und Verantwortlichen einen starken Eindruck.

Fehlende Optionen auf Links

Besonders bitter trifft der Ausfall den Kader von Trainer und Team, da die linke Flügelposition beim FC Bayern aktuell unterbesetzt ist. Außer Dauerbrenner Luis Diaz steht kein nomineller Spieler für diese Position bereit. Da Diaz nach einer gelb-roten Karte gegen Bayer 04 Leverkusen pausieren muss, hätte sich für Mike nun eine große Einsatzmöglichkeit ergeben.

Internationales Debüt bereits absolviert

Auch in der Champions League durfte das Ausnahmetalent bereits erste Erfahrungen sammeln. In der Ligaphase gegen Club Brügge stand er knapp zehn Minuten auf dem Platz und deutete sein riesiges Potenzial an. Nun wartet auf den Teenager der lange Weg der Rehabilitation. Beim FC Bayern hofft man, dass Mike zur neuen Saisonvorbereitung wieder voll angreifen kann.

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