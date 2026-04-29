Real-Stars feiern Sinner-Sieg gegen Super-Teenie Jodar

Jannik Sinner ist aktuell einfach nicht zu biegen! Der Weltranglistenerste marschiert beim Masters-1000 in Madrid weiter Richtung Titel, musste gegen einen frechen spanischen Youngster aber ordentlich schwitzen.

Der italienische Top-Star Jannik Sinner steht nach einem hart erkämpften 6:2, 7:6(0) gegen Rafael Jodar im Halbfinale von Madrid. Ob der 24-jährige Weltranglistenerste seinen Erfolgslauf fortsetzt, entscheidet sich am Freitag gegen den Sieger der Partie Arthur Fils gegen Jiri Lehecka.

Einen Meilenstein schaffte er schon jetzt: Erst in neben Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray und Alexander Zverev erst der sechste Spieler, der in allen 1000er-Turnieren (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rom, Kanada, Cincinnati, Shanghai und Paris) zumindest im Halbfinale war. Die Reihe existiert in der Form seit 1990.

Königlicher Besuch bei Sinner-Show

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Auf den Rängen in Madrid herrschte am Mittwochabend echte Star-Atmosphäre. Die Real-Madrid-Kicker Jude Bellingham und Thibaut Courtois ließen es sich nicht nehmen, den Tennis-Dominator unter die Lupe zu nehmen. Sie sahen, wie der erst 19-jährige Rafael Jodar dem Favoriten vor allem im zweiten Satz alles abverlangte. Erst im Tie-Break zeigte Sinner seine ganze Klasse und ließ dem Teenager beim 7:0 keine Chance, was ihm seinen bereits 21. Sieg in Serie einbrachte.

Spaniens Zukunft macht Druck

Obwohl Jodar am Ende als Verlierer vom Platz ging, wurde er vom heimischen Publikum und den anwesenden Real-Stars mit stehenden Ovationen verabschiedet. Der Youngster bewies über knapp zwei Stunden, warum er als die nächste große Hoffnung Spaniens gilt. Sinner hingegen bleibt in der Spur und wartet nun gespannt auf seinen nächsten Gegner im Halbfinale, während auf der anderen Seite des Tableaus am Donnerstag noch Hochkaräter wie Alexander Zverev eingreifen.

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Zverev fordert Cobolli

Im Kampf um den Finaleinzug wird es in Madrid jetzt richtig heiß. Während Sinner sich regenerieren kann, ermittelt die Konkurrenz am Donnerstag in den Duellen Casper Ruud gegen Alexander Blockx und Flavio Cobolli gegen den Deutschen Alexander Zverev die weiteren Halbfinalisten. Die Fans in der spanischen Hauptstadt dürfen sich also auf weitere Tennis-Leckerbissen freuen, bevor Sinner wieder ins Geschehen eingreift.