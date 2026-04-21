Bauernregel: Darum macht der April, was er will

Der April gilt seit jeher als einer der launischsten Monate des Jahres.

Kaum ein anderer Abschnitt im Kalender bringt so viel Abwechslung in so kurzer Zeit: Sonnenschein, Regen, Wind und manchmal sogar Schnee wechseln sich scheinbar nach Belieben ab. Diese Unbeständigkeit hat die Menschen schon früh dazu veranlasst, ihre Beobachtungen in sogenannten Bauernregeln festzuhalten. Eine der bekanntesten lautet: „Der April tut, was er will.“ oder auch "April, April, der macht was er will".

Diese Redensart bringt das Wesen des Monats treffend auf den Punkt. Während in den Wintermonaten oft stabile Wetterlagen herrschen und der Sommer mit längeren Schönwetterperioden lockt, zeigt sich der April unberechenbar. Ursache dafür ist vor allem die Übergangszeit zwischen kalter und warmer Jahresphase. Unterschiedliche Luftmassen treffen aufeinander, wodurch es schnell zu Wetterumschwüngen kommt. Ein sonniger Morgen kann sich innerhalb weniger Stunden in einen regnerischen oder stürmischen Nachmittag verwandeln.

Wichtige Orientierung

Bauernregeln wie diese hatten früher eine wichtige Funktion. Sie dienten Landwirten als Orientierung, um Aussaat, Pflege und Ernte besser planen zu können. Obwohl sie keine wissenschaftlichen Prognosen im heutigen Sinne sind, beruhen viele dieser Sprüche auf jahrhundertelangen Beobachtungen. So weist die April-Regel indirekt darauf hin, dass man sich in diesem Monat nicht auf beständiges Wetter verlassen sollte – eine Erkenntnis, die auch heute noch Gültigkeit besitzt.

Neben „Der April tut, was er will“ gibt es zahlreiche weitere Bauernregeln für diesen Monat. Oft drehen sie sich um ähnliche Themen: wechselhaftes Wetter, späte Kälteeinbrüche oder die Bedeutung von Regen für das Wachstum der Pflanzen. Ein kühler, feuchter April wird dabei häufig als gutes Zeichen für eine ertragreiche Ernte gewertet, während zu viel Trockenheit eher skeptisch betrachtet wird.

Trotz moderner Wettervorhersagen haben Bauernregeln bis heute ihren Platz in der Kultur behalten. Sie sind nicht nur praktische Hinweise, sondern auch Ausdruck eines engen Bezugs zur Natur. Gerade die April-Regel erinnert uns daran, dass das Wetter sich nicht vollständig kontrollieren oder vorhersagen lässt. Sie lädt dazu ein, die Vielfalt und Dynamik der Natur bewusst wahrzunehmen – und vielleicht auch mit einer gewissen Gelassenheit auf ihre Launen zu reagieren.