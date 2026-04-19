Bei "Schlager-Spaß": Andy Borg überrascht Familienmitglieder

Andy Borg hat beim "Schlager-Spaß" eine besondere Überraschung für seine Familienmitglieder.

Wenn Andy Borg seinen "Schlager-Spaß" moderiert, befinden sich seine Ehefrau und Managerin Birgit direkt hinter den Kulissen. In der Ausgabe vom 18. April zeigte der Moderator weitere seiner Familienmitglieder.

Dabei kündigte Borg die Blaskapelle Blechintakt an. Er erklärte, dass ihr Schlagzeuger Oliver gleichzeitig der Dirigent sei. Während der Proben tauschten sie sich aus. Borg fragte ihn, was sie spielen würden. Der Moderator plauderte dann aus: "Und dann schaut der Oliver an mir vorbei und fragt: ‚Sitzt da der Alfred im Publikum? Das ist doch dein Schwiegerpapa.‘"

Dirigent mit Insider-Wissen

Gleichzeitig wird Alfred Strobel, Vater von Borgs Frau Birgit, eingeblendet. Später ist auch noch seine Ehefrau Rosi neben ihm zu sehen. Borg erzählte weiter von ihrem gemeinsamen Gespräch. Oliver habe angekündigt, dass die Blaskapelle ein anderes Lied spielen müsse, als sie geübt haben.

Der Schlagzeuger zeigte sein Wissen über Borgs Schwiegervater. Er kennt sogar seinen Musikgeschmack. Laut ihm sei sein Lieblingslied "Dem Land Tirol die Treue". Schwiegervater Alfred nickte glücklich und sagte, den Lippenbewegungen nach, "Genau". Die Blaskapelle startete direkt mit dem Lied.

Borgs Schwiegereltern klatschten dabei wie die anderen Zuschauer im Takt. Auch Borg war glücklich: "Jetzt hab ich wieder Pluspunkte in Cham im Bayerischen Wald."