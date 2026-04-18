Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Alec Baldwin Rust Hannah Gutierrez-Reed
© APA

Zivilklage

Nach Todesschuss: Neuer Ärger für Alec Baldwin

18.04.26, 11:49
Teilen

Auf den US-Schauspieler Alec Baldwin (68) kommt nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Western-Filmdreh eine Zivilklage zu.  

Der Beleuchter Serge Svetnoy, der am Set des Films "Rust" mitarbeitete, wirft Hauptdarsteller und Produzent Baldwin fahrlässiges Verhalten vor und fordert Schadenersatz. Laut Svetnoys Anwalt soll das Verfahren im Oktober beginnen. Laut US-Medien könnte es aber auch zu einer außergerichtlichen Einigung kommen, um einen Prozess zu umgehen.

Alec Baldwin
© APA/AFP/Frederic J. Brown

Tödlicher Schuss am Set

Bei den "Rust"-Dreharbeiten im Oktober 2021 wurde die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins im US-Bundesstaat New Mexico tödlich verletzt, als sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe löste, die von Baldwin bedient wurde. Regisseur Joel Souza wurde bei dem Vorfall von dem Projektil an der Schulter getroffen und verletzt. Untersuchungen ergaben später, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

Strafprozess gegen Baldwin eingestellt

Baldwin war nach dem tödlichen Schuss wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Im Juli 2024 stellte die Richterin den bereits angelaufenen Strafprozess aber überraschend ein. Die Verteidiger hatten der Staatsanwaltschaft die Vorenthaltung von Beweismitteln und damit grobes Fehlverhalten vorgeworfen.

Eine Waffenmeisterin, die am Set für Waffensicherheit zuständig war, hatte zuvor wegen fahrlässiger Tötung 18 Monaten Haft erhalten. Die Frage, wie die scharfe Munition ans Set gelangte, ist bis heute nicht geklärt. Beide hatten die Schuld an dem Vorfall wiederholt von sich gewiesen.

Schwere Vorwürfe des Klägers

Svetnoy hatte seine Zivilklage bereits kurz nach dem tödlichen Vorfall eingereicht, ein Richter in Los Angeles gab nun grünes Licht für ein Verfahren. Die Kugel sei in nächster Nähe an seinem Gesicht vorbeigeschossen, machte der Kläger geltend. Er habe die am Boden liegende Kamerafrau in den Armen gehalten und hilflos zusehen müssen, wie Hutchins im Sterben lag. Dies habe ihn emotional sehr mitgenommen. Der Mitarbeiter bringt Verstöße gegen Sicherheitsauflagen vor, etwa dass es scharfe Munition am Set gab und dass Baldwin die Waffe auf eine Person richtete.

Es gab schon mehrere Zivilverfahren gegen Baldwin und andere "Rust"-Produzenten. Der Ehemann der Kamerafrau, Matthew Hutchins, hatte sich mit dem Hollywood-Star außergerichtlich auf eine Entschädigung geeinigt. Zudem pochten die Eltern und eine Schwester der Kamerafrau auf Schadenersatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen