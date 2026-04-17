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Mit 52 strahlend wie eh und je: Das sind Victoria Beckhams Beauty-Geheimnisse
© Getty Images

52. Geburtstag

Mit 52 strahlend wie eh und je: Das sind Victoria Beckhams Beauty-Geheimnisse

17.04.26, 11:45
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Victoria Beckham wird 52 und strahlt wie eh und je. Vom Eiswasser-Hack bis zu Schlaf und Fitness: Das sind die Beauty-Geheimnisse der ehemaligen Posh Spice. 

Happy Birthday, Victoria Beckham! Die Designerin und ehemalige „Posh Spice“ wird heute 52 und sieht dabei aus, als hätte sie den Jungbrunnen nicht nur gefunden, sondern gleich in ihre Morning Routine integriert. Sie fragen sich: Wie macht sie das bitte? Die Antwort hat Beckham in mehreren Interviews selbst geliefert. Und nein, es ist nicht nur Luxus, einiges davon können Sie tatsächlich easy nachmachen. 

Eiswasser: Der Glow-Hack schlechthin

Mit 52 strahlend wie eh und je: Das sind Victoria Beckhams Beauty-Geheimnisse
© Getty Images

Einer ihrer bekanntesten Tricks klingt fast zu simpel: Eiswasser. Vor wichtigen Events taucht Beckham ihr Gesicht in eiskaltes Wasser oder fährt mit Eiswürfeln darüber. 

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Der Effekt:

  • Schwellungen gehen zurück
  • die Haut wirkt straffer
  • der Teint bekommt sofort mehr Frische

Skincare: Weniger Schritte, mehr Wirkung

Während andere 10-Step-Routinen zelebrieren, bleibt Beckham eher minimalistisch:

  • Reinigung
  • Serum
  • Feuchtigkeitscreme

Klassisch, aber effektiv. Und ja - sie setzt dabei natürlich auf Produkte ihrer eigenen Brand. Ganz im Sinne von: Wenn man schon „Posh“ ist, dann bitte auch bei der Hautpflege. Neben Basics setzt Beckham auch auf moderne Beauty-Tools. Ihr Favorit: LED-Lichttherapie:

  • rotes Licht → fördert Kollagen
  • blaues Licht → wirkt gegen Unreinheiten 

Fitness first: Bewegung gehört dazu

Mit 52 strahlend wie eh und je: Das sind Victoria Beckhams Beauty-Geheimnisse
© Getty Images

Glow kommt nicht nur aus der Tube.

  • Beckham trainiert regelmäßig - am liebsten morgens.
  • Neben klassischen Workouts setzt sie auch auf Krafttraining und kleine Hacks wie Gewichte für Hände und Füße.

Effizient, durchdacht und ganz im Stil von jemandem, der vermutlich selbst beim Workout noch mühelos chic aussieht. 

Schlaf: Der unterschätzte Gamechanger

Wenn es ein echtes Beauty-Geheimnis gibt, dann dieses: Schlaf.

Beckham achtet bewusst auf ihre Routine:

  • weniger Bildschirmzeit
  • Handy weg vor dem Schlafengehen
  • mehr Achtsamkeit

Victoria Beckham beweist: Strahlende Haut mit 52 ist kein Zufall, sondern das Ergebnis aus Routine, Disziplin und ein paar cleveren Hacks.

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