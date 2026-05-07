Das sind die aufregendsten Nagel-Trends für den Sommer 2026

Wenn die warmen Sonnenstrahlen die Haut küssen, der Himmel in Blau erstrahlt und der Duft frischer Blüten in der Luft liegt, steigt die Laune fast wie von selbst. Doch dieses Jahr tragen wir das Urlaubsfeeling direkt auf den Fingerspitzen. Hier kommen die aufregendsten Nageltrends für den Sommer.

Der Sommer steht in den Startlöchern und verspricht ein absolutes Highlight für alle Nail-Art-Lover zu werden. Die Trends? Eine perfekte Mischung aus verspielter Kreativität und raffiniertem Minimalismus. Von zarten, buttrigen Gelbtönen bis hin zu explosiven Farbakzenten: Wir verraten Ihnen die wichtigsten Looks, die Ihren Sommer 2026 garantiert unvergesslich machen.

Juicy Glow

Für alle, die den ultimativen Clean-Girl-Look lieben, haben wir einen neuen Favoriten: Juicy Glaze-Nails. Vor allem transparente, kühle Rosé-Töne, die an erfrischenden Traubensaft erinnern, erobern gerade die Trends. Es ist die perfekte Frühlings- und Sommerfarbe für alle, die einen natürlichen, aber gesunden und mühelosen Glow suchen. Denken Sie einfach an Ihren Lieblings-Highlighter oder Lipgloss, nur eben als modernes, veredeltes Finish für Ihre Nägel.

Himmelblaues Nail-Art

Blau feiert ein unerwartetes Comeback. Ein kühles, reines Himmelblau (oft auch als Babyblau gefeiert) bietet den perfekten, erfrischenden Kontrast zu den heißen Temperaturen. Es erinnert an einen klaren Mittagshimmel oder eine kühle Meeresbrise und ist die ideale Alternative, wenn Ihnen knallige Farben zu viel sind.

Eine einfarbige Maniküre ist schön, aber 2026 lieben wir Kunstwerke. Kombinieren Sie verschiedene Blautöne mit transparenten Mustern, süßen Punkten und silbernen Akzentnägeln für einen Look, der garantiert alle Blicke auf sich zieht.

Cateye mit Fuchsia

Fuchsia ist der Inbegriff des Sommers. Kräftig, ausdrucksstark und wunderbar verspielt. Dieser Pinkton pumpt sofort Energie in Ihre Maniküre. Er spiegelt die leuchtenden Farben tropischer Blüten und den strahlendsten Streifen eines perfekten Sonnenuntergangs wider. Der absolute Clou 2026: Knalliges Pink kombiniert mit dem magischen Schimmer des Cateye-Effekts.

Handgezeichnete Motive

Sie suchen nach einer Maniküre, die so einzigartig ist wie Sie selbst? Dann ist dieser Trend Ihr Perfect Match. 2026 setzen wir auf zarte, handgezeichnete Motive. Besonders edel wird es, wenn diese kleinen Kunstwerke auf einem seidenmatten, buttergelben Hintergrund platziert werden. Ein Look, der die sommerliche Leichtigkeit perfekt einfängt.

Sunset Aura Nails

Dieser fröhliche Trend fängt das magische, goldene Licht der Spätsommerstunde auf Ihren Nägeln ein. Die Farbe bewegt sich gekonnt zwischen zartem Butter- und leuchtendem Zitronengelb. Besonders angesagt ist dieser Ton in Kombination mit dem beliebten "Aura-Design", bei dem leuchtende und sanfte Farbtöne in einem weichen, faszinierenden Farbverlauf verschmelzen. Ein echter Gute-Laune-Garant.

Green French Nails

Vergessen Sie das klassische Weiß, diesen Sommer tragen wir Grün auf den Spitzen. Diese moderne Interpretation der French Manicure vereint sattes Smaragdgrün mit minimalistischen Akzenten. Ein sanfter Farbverlauf in erdigen Tönen macht den Look komplett. Das Ergebnis? Eine Maniküre, die pure Eleganz ausstrahlt und gleichzeitig die verspielte, naturverbundene Seite des Sommers unterstreicht.

Fruchtige Nägel

Zeit für einen Obstsalat der stylischen Sorte. Fruchtmotive erleben ein Comeback. Egal ob kleine Erdbeeren, süße Kirschen oder spritzige Zitronen und Limetten, diese Designs spiegeln die frische, unbeschwerte Stimmung des Sommers perfekt wider. Sie sind die farbenfrohe Alternative für alle Nail-Art-Fans, die es gerne ein bisschen verrückter mögen. Der absolute It-Look des Jahres? Die Fruity French Manicure, wo klassische Eleganz auf süße Früchtchen trifft.