SPÖ-Aufmarsch am Rathausplatz: Alle Infos zu Sperren und Umleitungen

Die SPÖ begeht den Tag der Arbeit erneut in traditioneller Manier: Sie lädt am 1. Mai wieder zum Maiaufmarsch auf den Rathausplatz. Teilnehmen werden daran unter anderem der Bundesparteivorsitzende, Vizekanzler Andreas Babler, sowie Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig.

Die Sozialdemokratie ist am 1. Mai im ganzen Land auf den Beinen, die größte Kundgebung findet wie üblich in Wien statt. Sie steht heuer unter dem Motto "Wien schafft Zukunft". Der Slogan war bereits beim gestrigen Wiener Parteitag Leitspruch. Am kommenden Freitag werden die Genossinnen und Genossen aus allen 23 Bezirken im Sternmarsch in Richtung Innenstadt wandern. Ab etwa 9.00 Uhr werden sie auf dem Rathausplatz erwartet.

Bundesparteichef Andreas Babler und Bürgermeister Michael Ludwig © APA/FLORIAN WIESER

Schlusskundgebung mit Reden

Die Schlusskundgebung startet ab etwa 10.15 Uhr. Neben Ludwig und Babler werden dort ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und die Frauenvorsitzende der SPÖ Wien, Marina Hanke, das Wort ergreifen. Nach dem Aufmarsch kann wieder beim Maifest im Prater gefeiert werden.

Am Vorabend des 1. Mai, also am Donnerstag, wird der ebenfalls bereits traditionelle Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen durchgeführt. Er steht heuer unter dem Motto "Nieder mit den Waffen, Fackelzug für Frieden!". Treffpunkt ist um 20.00 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Zum Finale findet am Rathausplatz ein kostenloses Abschlusskonzert des Wiener Musikers Jugo Ürdens statt.

Ringsperren und Umleitungen

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre rechnet der ARBÖ mit Sperren auf und rund um die Ringstraße. Voraussichtlich wird die Ringstraße bereits ab etwa 8:00 Uhr abschnittsweise gesperrt. Besonders betroffen sind der Bereich zwischen Julius-Raab-Platz und Universität sowie später der Abschnitt Stadiongasse bis Universität. Der Verkehr wird großräumig über die Zweierlinie umgeleitet.

Auch entlang der Anmarschwege der Bezirksorganisationen sind kurzfristige Sperren und Anhaltungen durch die Polizei möglich. Betroffen sein können unter anderem der Gürtel, der Franz-Josefs-Kai, die Favoritenstraße oder die Mariahilfer Straße. Auch bei den Wiener Linien ist speziell im Bereich der Ringlinien mit Sperren, Kurzführungen oder Umleitungen zu rechnen. Wer nicht zum Maiaufmarsch muss, sollte die Wiener Innenstadt am Freitagvormittag möglichst meiden und großräumig ausweichen.