Kia Beach & Surf Fest 2026 verspricht "Party ohne Ende“

Achtung, Sommer-Fans! Am Strandbad Neusiedl am See steigt für viele das Festival-Event des Jahres – und es wird noch größer als beim ersten Mal! Das Kia Beach and Surf Fest 2026 lädt vom 30. April bis 3. Mai im Strandbad Neusiedl am See zum ultimativen Saisonauftakt.
Wer nach Sonnenuntergang noch lange nicht fertig ist: Das Sunside Festival macht an drei Abenden (30. April, 1. und 2. Mai) die Nacht zum Tag! Auf drei Floors mit unterschiedlichen Musikrichtungen finden bis zu 2.000 Partygäste pro Nacht Platz. Insgesamt 21 DJs sorgen für den Soundtrack – das wird episch!
20.000 Besucher im Vorjahr - 2026 soll der Rekord fallen
Bereits im ersten Jahr pilgerten über 20.000 Fans an den Neusiedler See. Heuer soll diese Marke geknackt werden! Mit drei Musik-Areas, Live-Acts, DJs und dem Sunside Festival Burgenland an drei Abenden wird das Gelände in Neusiedl zum absoluten Hotspot für Sport, Musik und Party!
Drei Bühnen - für jeden was dabei
- kronehit Area: Charts, Pop und Sommerhits direkt am See – entspannte Festival-Vibes garantiert!
- 88.6 Bühne: Hier wird's rockig! Pineapple John heizt am Freitag ein, Mitch liefert am Samstag den perfekten Soundtrack für lange Festival-Nächte!
- Gasteiner Infinity Stage: Direkt in der Surf-Area übernehmen DJs das Kommando – elektronische Sounds, Sundowner-Feeling und ausgelassene Stimmung direkt am Wasser!
Jetzt Tickets sichern und 20 % sparen
Wer clever ist, kauft jetzt im Vorverkauf – dort sind Tagestickets um satte 20 Prozent günstiger!
- • Tagesticket Vorverkauf: 12 Euro (Tageskassa: 15 Euro)
- • Partyticket Vorverkauf: ab 17 Euro (Abendkassa: ab 22 Euro)
- • Kinder bis 10 Jahre: Gratis!
- • Am Familientag (2. Mai): Mit der Burgenland Family Card kostenloser Zutritt!
Also: Tickets via www.beachandsurf.at schnappen, Sonnencreme einpacken und ab an den See – der Sommer kann kommen!