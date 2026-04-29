Drohung gegen mehrere Lehrer: Jugendliche ausgeforscht

In einem Schreiben, das in den Postkasten der Schule in Hausmannsstätten geworfen wurde, sollen die Tatverdächtigen gleich mehreren Lehrern gedroht haben.

Cobra-Großeinsatz bei der Mittelschule in Hausmannsstätten, nachdem die Schulleitung am Dienstagmittag bei der Polizei Anzeige erstattet hatte. Grund dafür waren schriftliche Drohungen gegen mehrere Lehrer. Das Schreiben war im Postkasten der Schule entdeckt worden.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu der Bildungseinrichtung aus. Neben mehreren Polizeistreifen aus dem Bezirk Graz-Umgebung standen auch Polizeidiensthunde sowie Sondereinheiten der BE (Bereitschaftseinheit), der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) und des Einsatzkommandos Cobra im Einsatz.

Rund 350 Schüler mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Mittlerweile konnten die Urheber der Drohnachricht ausgeforscht werden. Mehrere Jugendliche, sie dürften Schüler sein, wurden als potenzielle Tatverdächtige entlarvt.

Ihre Handys wurden sichergestellt und werden nun kriminalistisch untersucht. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung liegen derzeit jedoch nicht vor. Schülerinnen und Schüler werden vom Kriseninterventionsteam betreut.