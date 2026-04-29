Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Pfarrer von Wanderer gefunden Zell am Ziller
© ZOOM.TIROL/Georg Köchler

Heli im Einsatz

Rätselhaft: Wanderer entdeckte verletzten Pfarrer am Berg

29.04.26, 08:56 | Aktualisiert: 29.04.26, 11:56
Teilen

Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend aus. 

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein einheimischer Wanderer am Dienstagabend gegen 21 Uhr am Zellberg. Dort lag ein verletzter Mann nur einige Meter unterhalb der St. Josefs Kapelle. Der Passant setzte sofort einen Notruf ab.

Pfarrer von Wanderer gefunden Zell am Ziller
© ZOOM.TIROL/Georg Köchler

Pfarrer von Wanderer gefunden Zell am Ziller
© ZOOM.TIROL/Georg Köchler

Schon bald stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Pfarrer von Zell am Ziller, Ignaz Steinwender, handelt. Dieser musste mit einem Helikopter nach einer Erstversorgung ins Spital geflogen werden.

Was genau geschehen war und wie lange der Pfarrer schon dort lag, war vorerst unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen