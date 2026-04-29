Rätselhaft: Wanderer entdeckte verletzten Pfarrer am Berg

Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend aus.

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein einheimischer Wanderer am Dienstagabend gegen 21 Uhr am Zellberg. Dort lag ein verletzter Mann nur einige Meter unterhalb der St. Josefs Kapelle. Der Passant setzte sofort einen Notruf ab.

© ZOOM.TIROL/Georg Köchler

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Schon bald stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Pfarrer von Zell am Ziller, Ignaz Steinwender, handelt. Dieser musste mit einem Helikopter nach einer Erstversorgung ins Spital geflogen werden.

Was genau geschehen war und wie lange der Pfarrer schon dort lag, war vorerst unklar.