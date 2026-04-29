Supermarkt-Coups aufgeklärt – Täter schnappte sich tausende Euro

Monatelang griff ein Dieb in Supermärkten zu, unbemerkt und immer nach demselben Muster. Jetzt klickten in der Steiermark bei Feldkirchen die Handschellen: Die Polizei konnte die Serie endlich stoppen.

Am Montag wurde ein 51-jähriger Rumäne festgenommen, der im Verdacht steht, hinter mehreren Taschendiebstählen zu stecken. Die Ermittlungen liefen über längere Zeit und wurden von mehreren Einheiten gemeinsam geführt, unter anderem von der Kriminaldienstgruppe Feldbach, dem Landeskriminalamt Steiermark.

Laut Polizei soll der Mann gezielt Geldbörsen aus Einkaufswägen gestohlen haben und das gleich in mehreren Fällen. Insgesamt werden ihm mindestens sieben Taten zugeschrieben. Besonders perfide: Mit den gestohlenen Bankomatkarten hob er anschließend auch noch Bargeld ab. So kam eine Schadenssumme von über 9.000 Euro zusammen.

Große Fahndung führt zum Zugriff

Erst durch intensive Ermittlungen und das Zusammenführen mehrerer Fälle konnte die Spur des Verdächtigen konkret verfolgt werden. Schließlich wurde eine Festnahmeanordnung erlassen. Zivilfahnder stoppten den Mann schließlich auf der A2 bei Feldkirchen bei Graz. Dort wurde er festgenommen.

Teilgeständig, jetzt in Haft

Der 51-Jährige zeigte sich laut Polizei teilweise geständig. Nach der Festnahme wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Mit der Festnahme dürfte eine ganze Serie von Supermarkt-Diebstählen beendet sein. Doch der Fall zeigt, wie schnell ein kurzer Moment der Unachtsamkeit teuer werden kann.