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Ilzer soll helfen

Nach Halbfinal-Triumph: So wird Bayern am Sonntag Meister?

16.04.26, 11:09
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Der Adrenalinspiegel bei FC Bayern München dürfte auch einen Tag nach dieser magischen Königsnacht noch nicht wieder im Normalbereich sein. Ein 4:3-Spektakel gegen Real Madrid, ein Halbfinal-Ticket in der UEFA Champions League – und plötzlich winkt sogar das nächste große Ziel schon am Wochenende.

Was sich am Mittwochabend in München abspielte, hatte alles, was den Fußball unberechenbar macht: Rückschläge, Comebacks und ein Finale, das dramatischer kaum hätte geschrieben werden können. Drei Mal gerieten die Bayern in Rückstand, drei Mal schlugen sie zurück – ehe Michael Olise in der Nachspielzeit (90.+4) den entscheidenden Treffer in die Maschen knallte.

Neuer: »Müssen das erstmals verarbeiten«

Goalie Manuel Neuer brachte es nach dem Spiel treffend auf den Punkt: „Ich glaube, wir müssen erstmal verarbeiten, was heute hier passiert ist. Das war eine richtige Champions-League-Nacht, so wie man sie nicht oft erlebt. Für die Zuschauer – und auch für uns Spieler – war das schon besonders.“ Während Neuer also noch ganz im Bann dieser magischen 94 Minuten stand, richtete Joshua Kimmich den Blick bereits entschlossen nach vorne. Mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain wartet im Halbfinale nun die nächste Mammutaufgabe „Man muss schon sagen, dass die immer zur Primetime in Form kommen. Ich glaube, es waren immer Duelle auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, dass jetzt die beiden momentan besten Teams Europas im Halbfinale aufeinander treffen", betonte der DFB-Profi. 

Doch während Europa noch über das Spektakel staunt, richtet sich der Fokus an der Säbener Straße wenige Stunden nach dem Königsklassen-Spektakel längst auf die Bundesliga. Denn dort kann der Rekordmeister schon am Sonntag alles klarmachen und den Meistertitel verteidigen – vorausgesetzt, die Konkurrenz spielt mit.

Sonntag könnte Meisterparty steigen

Die Ausgangslage ist klar: Sollte Dortmund am Samstag bei Christian Ilzers Hoffenheim patzen (15.30 Uhr, live auf Sky), öffnet sich für die Münchner die Tür zur Meisterschaft. Am Sonntag genügt dann ein Sieg gegen Stuttgart, um die 35. Schale fix zu machen. Verliert Dortmund sogar, würde der Elf von Trainer Vincent Kompany bereits ein Unentschieden reichen.

„Das würde diese Woche natürlich nochmal abrunden. Das wäre ein großartiger Abschluss“, richtete Sportvorstand Max Eberl den Blick nach vorn, merkte aber zugleich an: „Vincent – und das ist halt auch seine Art und Weise – hat gesagt: Das nächste Bernabéu wartet in Leverkusen. Da ist das nächste K.-o.-Spiel, das wir vor der Brust haben (DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch, Anm. d. Red.). Und das eben fix mit der Meisterschale angehen zu können, das ist jetzt das große Ziel für die nächsten vier Tage.“

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