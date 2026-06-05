Nur mit Rangnick?
Sechs-Stunden-Treffen: Glasner-Poker wird ernst
Seit seinem glorreichen Abschluss bei Crystal Palace, der im Sieg der Conference League mündete, ist Oliver Glasner vereinslos. Sein nächstes Engagement bahnt sich aber bereits an.
Der 51-Jährige traf sich laut "Gazzetta dello Sport" nämlich mit Klubbesitzer Gerry Cardinale und Milans Berater Zlatan Ibrahimovic. Die Zusammenkunft in Deutschland soll satte sechs Stunden gedauert haben. Von anfänglichen Gesprächen kann hier kaum mehr die Rede sein.
Glasner und Rangnick nur im Doppelpack?
Währenddessen arbeitet Milan auch an Ralf Rangnick als sportlichem Leiter, der im Verein alles auf frische Beine stellen soll. Immerhin wurde die gesamte Führung nach der enttäuschenden letzten Saison abgesetzt.
Nun die kritische Frage: Kommt Glasner nur, wenn auch Rangnick das Ja-Wort gibt? Laut dem italienischen Medium hängen die zwei Deals nicht zusammen. Glasner ist nach der Absage von Andoni Iraola, der mittlerweile bei Liverpool vorgestellt wurde, der Wunschmann in der Modestadt.
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Beim 67-Jährigen ist nicht mit einer baldigen Entscheidung zu rechnen. Rangnick hat nach einem einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss auch eine Verlängerung beim ÖFB vorliegen.
Er bat Milan aber um Bedenkzeit, noch werden beide Parteien also Geduld mitbringen müssen.
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