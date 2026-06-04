DAS sind alle Public Viewings in Österreich

Knapp 200 angemeldete Public-Viewing-Standorte wird es in Österreich zur am 11. Juni beginnenden Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA geben.

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Das hat der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt und online eine Liste der Locations nach Bundesländern veröffentlicht. Nicht alle der mehr als 100 WM-Spiele werden bei den Public Viewings übertragen, wurde betont. Viele der Partien finden aufgrund der Zeitverschiebung bei uns tief in der Nacht statt.

Das Aufeinandertreffen des ÖFB-Teams mit Titelverteidiger Argentinien steigt am 22. Juni zur besten Sendezeit um 19.00 Uhr. Die beiden anderen Partien der Österreicher starten zu eher unvorteilhaften Zeiten: Gegen Jordanien erfolgt der Anpfiff am 17. Juni um 6.00 Uhr, gegen Algerien am 28. Juni um 4.00 Uhr. Der ORF als Rechteinhaber und ServusTV teilen sich in Österreich die Matches quantitativ gleichmäßig auf. Beide Sender zeigen je 52 Spiele live.

FIFA-Lizenzen vergeben

Der ORF ist für die Vergabe der FIFA-Lizenzen für WM-Public-Viewings mit kommerziellem Charakter verantwortlich - etwa Events, die Eintrittsgelder erheben oder durch Dritte gesponsert werden. Öffentliche Übertragungen in Einrichtungen wie Bars, Hotels oder Restaurants benötigen keine Lizenz, sofern die Vorführung von Sportevents zum normalen Geschäftsbetrieb dieser Einrichtung gehört und im Zusammenhang mit dem Public Viewing keine zusätzlichen kommerziellen Aktivitäten stattfinden.

Als offizieller Kooperationspartner des ORF in Wien wird das Lokal francis beim Franz-Josefs-Bahnhof fungieren. Unter freiem Himmel stehen unter anderem eine großformatige LED-Wall und Liegestühle zur Verfügung, informierte der Sender. In der Sandburg Linz gibt es beispielsweise die "ORF OÖ Arena" und auf dem Neuen Platz in Klagenfurt die "Fanarena".

Wien:

FRANCIS Plaza

Julius Tandler Platz 3, 2. Stock, Plaza, 1090 Wien

Julius Tandler Platz 3, 2. Stock, Plaza, 1090 Wien Cafe Pier 22

Pier 22, 1220 Wien Casino Wien

Kärntner Straße 41, 1010 Wien

Pier 22, 1220 Wien Kärntner Straße 41, 1010 Wien Duzi's

Praterstraße 25, 1020 Wien

Praterstraße 25, 1020 Wien Freie Bühne Wien

Wiedner Hauptstraße 60b, 1040 Wien



Wiedner Hauptstraße 60b, 1040 Wien Generali Arena

Horrplatz 1, 1100 Wien

Horrplatz 1, 1100 Wien Grill & Restaurant Semendria Gaussplatz

Gaussplatz 1, 1020 Wien

Gaussplatz 1, 1020 Wien Hotel Rosewood Vienna - Rooftop

Hotel Rosewood Vienna - Rooftop, The 1835, 1010 Wien, Tuchlauben 4 (Petersplatz 7), 1010 Wien

Hotel Rosewood Vienna - Rooftop, The 1835, 1010 Wien, Tuchlauben 4 (Petersplatz 7), 1010 Wien Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien

Johannes von Gott Platz 1 (Klostergarten), 1020 Wien

Johannes von Gott Platz 1 (Klostergarten), 1020 Wien Mirage im Prater

Prater 75, 1020 Wien

Prater 75, 1020 Wien Palais Auersperg

Auerspergstraße 1, 1080 Wien

Auerspergstraße 1, 1080 Wien Restaurant Juan Taco

Hofmühlgasse 11, 1060 Wien

Hofmühlgasse 11, 1060 Wien The Red Lion Pub

Löwengasse 6, 1030 Wien

Löwengasse 6, 1030 Wien ULRICH & ERICH Wien

Sankt Ulrichsplatz, 1070 Wien

Sankt Ulrichsplatz, 1070 Wien Wiener Würstelstand in 1030 Wien

Grasbergergasse 2A, 1030 Wien

Grasbergergasse 2A, 1030 Wien wine-world

Goldeggasse 21, 1040 Wien

Niederösterreich:

Casino Baden

Kaiser-Franz-Ring 1, 2500 Baden

Kaiser-Franz-Ring 1, 2500 Baden Feuerwehrhaus FF Wimpassing

Dr.Karl Rennergasse 5, 2632 Wimpassing

Dr.Karl Rennergasse 5, 2632 Wimpassing Flughafen Wien

Flughafen Wien, Terminal 3, F03 1300Wien-Flughafen

Flughafen Wien, Terminal 3, F03 1300Wien-Flughafen Flora Café Bar

Ausstellungsstraße 4b, 2020 Hollabrunn

Ausstellungsstraße 4b, 2020 Hollabrunn Freiwillige Feuerwehr Pernitz

Bahnstraße 7, 2763 Pernit

Bahnstraße 7, 2763 Pernit kühstein.HAUS

Kühsteingraben 12-14, 3550 Langenlois

Kühsteingraben 12-14, 3550 Langenlois Kulturheim Steinabrückl

Hauptstraße 9, 2751 Steinabrückl

Hauptstraße 9, 2751 Steinabrückl Kulturinitiative Weinsbergerwald

Gutenbrunn 24, 3665 Gutenbrunn

Gutenbrunn 24, 3665 Gutenbrunn LUSTWERK

Kremser Str. 9, 3660 Klein-Pöchlarn

Kremser Str. 9, 3660 Klein-Pöchlarn Ortsplatz Ferschnitz

Marktplatz 15, 3325 Ferschnitz

Marktplatz 15, 3325 Ferschnitz Rathaus Gänserndorf

Rathausplatz 2, 2230 Gänserndorf

Rathausplatz 2, 2230 Gänserndorf Rathaus der Marktgemeinde Trumau

Kirchengasse 6 (Parkplatz vor dem Gemeindeamt), 2521 Trumau



Kirchengasse 6 (Parkplatz vor dem Gemeindeamt), 2521 Trumau Schirm Bar & Café

Stadtplatz 26, 3950 Gmünd

Stadtplatz 26, 3950 Gmünd Schlosspark Pottendorf

Badener Straße 2, 2486 Pottendorf

Badener Straße 2, 2486 Pottendorf SC Pfaffstätten

Lederhasgasse 7, 2511 Pfaffstätten

Lederhasgasse 7, 2511 Pfaffstätten SC Mautern

Austrasse 15, 3512 Mautern

Austrasse 15, 3512 Mautern SC Theresienfeld

Sportplatzgasse 9, 2604 Theresienfeld

Sportplatzgasse 9, 2604 Theresienfeld SCU Obersdorf/Pillichsdorf

Kirschenalle, 39 2120 Obersdorf

Kirschenalle, 39 2120 Obersdorf Sportplatz Weitersfeld

Weitersfeld 376, 2084 Weitersfeld

Weitersfeld 376, 2084 Weitersfeld Sportzentrum Mistelbach

Zum Sportzentrum, 2130 Mistelbach

Zum Sportzentrum, 2130 Mistelbach s'Schneckal

Hauptplatz 19, 2514 Traiskirchen

Hauptplatz 19, 2514 Traiskirchen Stadion Hollabrunn

Aumühlgasse 8, 2020 Hollabrunn

Aumühlgasse 8, 2020 Hollabrunn Stadtpark Wilhelmsburg

Stadtpark 1, 3150 Wilhelmsburg

Stadtpark 1, 3150 Wilhelmsburg USV Atzenbrugg/Heiligeneich

Sportplatz 2, 3452 Heiligeneich

Sportplatz 2, 3452 Heiligeneich VIENNA Lounge

Flughafen Wien-Schwechat ,1300 Wien

Flughafen Wien-Schwechat ,1300 Wien Volksheim Ziersdorf

Hornerstr. 42, 3710 Ziersdorf

Hornerstr. 42, 3710 Ziersdorf Westfield Shopping City Süd

Multiplex Terrassen, 2334 Vösendorf



Multiplex Terrassen, 2334 Vösendorf Zwettler Freizeitmeile

Schaiger Sisters-Weg 2 & Schwaiger Sisters-Weg 3, 3910 Zwettl-Niederösterreich

Burgenland:

Jacky's Mühle

Scheunegasse 10, 7122 Gols

Scheunegasse 10, 7122 Gols KUMA / Kultura i krcma - Kultur und Beisl

Parkgasse 3, 7304 Großwarasdorf

Parkgasse 3, 7304 Großwarasdorf Seebühne Mörbisch

Seebühne 1, 7072 Mörbisch am See



Seebühne 1, 7072 Mörbisch am See Sporthotel Krz

Stadiongasse 16, 7350 Oberpullendorf

Stadiongasse 16, 7350 Oberpullendorf SV Marsch Neuberg

Kirchenweg 8, 7537 Neuberg

Kirchenweg 8, 7537 Neuberg Viva la Napoli

Gustav Degen Gasse 9, 7210 Mattersburg

Oberösterreich:

Sandburg Linz

Untere Donaulände 5, 4020 Linz



Untere Donaulände 5, 4020 Linz Autohaus Pichler

Im Freizeitpark 2, 4221 Steyregg

Im Freizeitpark 2, 4221 Steyregg Casino Linz

Rainerstraße 2-4, 4020 Linz

Rainerstraße 2-4, 4020 Linz Dachstein West Arena - ASKÖ Gosau

Steinermühlenweg 11, 4824 Gosau

Steinermühlenweg 11, 4824 Gosau dinoilizeko e.U.

Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching

Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching Freiwillige Feuerwehr Gampern

Hauptstraße 12, 4851 Gampern

Hauptstraße 12, 4851 Gampern Freiwillige Feuerwehr Grünburg

Hauptstrasse 33, 4594 Grünburg

Hauptstrasse 33, 4594 Grünburg Goldmarie WirtshausBar

Linzer Straße 28, 4614 Marchtrenk

Linzer Straße 28, 4614 Marchtrenk last by Schachermayer

Lastenstraße 42, 4020 Linz

Lastenstraße 42, 4020 Linz Linzer Uni Inn

Altenbergerstraße 69, 4040 Linz

Altenbergerstraße 69, 4040 Linz Musistubn Antiesenhofen

Maasbach 20, 4980 Antiesenhofen

Maasbach 20, 4980 Antiesenhofen ORF OÖ Arena im Minoritenstadion in Wels

Minoritenplatz/Stadtplatz, 4600 Wels



Minoritenplatz/Stadtplatz, 4600 Wels Pink Panther

Altstadt 8, 4020 Linz

Altstadt 8, 4020 Linz Rohbau Mehrnbach

Renetsham 11, 4941 Mehrnbach

Renetsham 11, 4941 Mehrnbach SC Tragwein/Kamig

Pregartener Str. 19, 4284 Tragwein

Pregartener Str. 19, 4284 Tragwein Sportunion Sonnberg im Mühlkreis

Sonnberg 94, 4202 Sonnberg

Sonnberg 94, 4202 Sonnberg SV GW Zell am Pettenfirst

Zell 45, 4842 Zell am Pettenfirst

Zell 45, 4842 Zell am Pettenfirst Tante Kaethe

Strasserau 3, 4020 Linz



Strasserau 3, 4020 Linz Tutto BERNY

Hessenplatz 2, 4020 Linz

Hessenplatz 2, 4020 Linz Toscana Congress Gmunden

Toscana 6, 4810 Gmunden

Toscana 6, 4810 Gmunden Union Arbing

Schlossberg 57, 4341 Arbing

Schlossberg 57, 4341 Arbing Union Bad Kreuzen Sektion Fussball

Neuaigen 14, 4362 Bad Kreuzen

Neuaigen 14, 4362 Bad Kreuzen Union Reichl Brot St. Marien

Sportplatzstraße 4, 4502 St. Marien

Sportplatzstraße 4, 4502 St. Marien Union Schönau

Almstraße 6, 4274 Schönau

Almstraße 6, 4274 Schönau Union Sport Streicher Seewalchen

Rathausplatz 1, 4863 Seewalchen am Attersee

Rathausplatz 1, 4863 Seewalchen am Attersee Wirt in Puchberg

Puchberg 10, 4341 Arbing

Puchberg 10, 4341 Arbing Woodstock der Blasmusik

Kammer 5, 4974 Ort im Innkreis

Steiermark:

Annenhof Kino Graz

Annenstraße 29, 8020 Graz



Annenstraße 29, 8020 Graz Burg Spielberg

Burgstraße 1 - Helenenhof / Flatschach 1 - Burg Party Corner, 8724 Spielberg

Burgstraße 1 - Helenenhof / Flatschach 1 - Burg Party Corner, 8724 Spielberg Casino Graz

Landhausgasse 10, 8010 Graz

Landhausgasse 10, 8010 Graz Hauptplatz Fürstenfeld

Hauptplatz, 8280 Fürstenfeld

Hauptplatz, 8280 Fürstenfeld Hauptplatz Seiersberg

Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg Pirka

Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg Pirka Hengistzentrum Hengsberg

Hensgberg 7, 8411 Hengsberg

Hensgberg 7, 8411 Hengsberg Kulturhaus Knittelfeld

Gaalerstraße 4, 8720 Knittelfeld

Gaalerstraße 4, 8720 Knittelfeld Merkur Eisstadion

Zoisweg 15, 8041 Graz

Zoisweg 15, 8041 Graz Mittelschule Kindberg

August Musger Gasse 10, 8650 Kindberg

August Musger Gasse 10, 8650 Kindberg Park der Volksschule Lieboch

Hitzendorferstrasse 2, 8501 Lieboch

Hitzendorferstrasse 2, 8501 Lieboch Rathauspark Deutschlandsberg

Rathauspark - Hauptplatz, 8530 Deutschlandsberg

Rathauspark - Hauptplatz, 8530 Deutschlandsberg Rintpark Frohnleiten

Brucker Straße 5, 8130 Frohnleiten

Brucker Straße 5, 8130 Frohnleiten Saturn Projektentwicklung GmbH

Dr. Auner Straße 19/9, 8074 Raaba-Grambach

Dr. Auner Straße 19/9, 8074 Raaba-Grambach Sportsbar Das Eggenberg

Zoisweg 21, 8010 Graz

Zoisweg 21, 8010 Graz Stieglerhaus

St. Stefan ob Stainz 14, 8511 St. Stefan ob Stainz

St. Stefan ob Stainz 14, 8511 St. Stefan ob Stainz Sunnockan | Gnas

Wörth bei Gnas, 8342 Gnas

Wörth bei Gnas, 8342 Gnas Verein Stoderspatzerl

Kurpark Gröbming, 8962 Gröbming

Kurpark Gröbming, 8962 Gröbming Weber Grillcenter Graz

Rudolf Kratochwill-Strasse 3, 8054 Seiersberg-Pirka

Kärnten:

Neuer Platz Klagenfurt

Neuer Platz, 9020 Klagenfurt

Neuer Platz, 9020 Klagenfurt Benediktinerplatz Klagenfurt

Benediktinerplatz 10, 9020 Klagenfurt

Benediktinerplatz 10, 9020 Klagenfurt Campingplatz Alpenfreude

Wertschach 27, 9612 St.Georgen

Wertschach 27, 9612 St.Georgen Casino Velden

Am Corso 17, 9220 Velden

Am Corso 17, 9220 Velden Dorfplatz St. Lorenzen

Dorfplatz St. Lorenzen, 9654 St. Lorenzen

Dorfplatz St. Lorenzen, 9654 St. Lorenzen Eventgelände Arneitz

Seeuferlandesstraße 53, 9583 Faak am See

Seeuferlandesstraße 53, 9583 Faak am See Ferlacher Hauptplatz

Kirchgasse 5, 9170 Ferlach



Kirchgasse 5, 9170 Ferlach Freiwillige Feuerwehr Gablern

Gablern 81, 9141 Eberndorf

Gablern 81, 9141 Eberndorf Hoher Platz Wolfsberg

Hoher Platz, 9400 Wolfsberg

Salzburg:

Casino Salzburg

Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim

Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim Casino Zell am See

Esplanade 4-6, 5700 Zell am See

Esplanade 4-6, 5700 Zell am See Citymarketing Seekirchen e.V.

Strandbad/ Fussballplatz, 5201 Seekirchen

Strandbad/ Fussballplatz, 5201 Seekirchen Fußballstadion des FC Red Bull Salzburg Stadionstraße 2/3, 5071 Wals bei Salzburg

Stadionstraße 2/3, 5071 Wals bei Salzburg Gemeindeamt Hüttau

Dorfzentrum Hüttau/ Mehrzweckraum, 5511 Hüttau

Dorfzentrum Hüttau/ Mehrzweckraum, 5511 Hüttau Grand Hotel Zell am See

Esplanade 4-6, 5700 Zell am See

Esplanade 4-6, 5700 Zell am See Otto-Gruberhalle

Mittergasse 18

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

Mittergasse 18 5760 Saalfelden am Steinernen Meer Single Oak Café | Bar

Krotachgasse 7, 5020 Salzburg

Krotachgasse 7, 5020 Salzburg TSV Sportheim Sankt Johann im Pongau

Sportplatzweg 7, 5600 Sankt Johann im Pongau

Sportplatzweg 7, 5600 Sankt Johann im Pongau Verein Dr. Franz Rehrl Studentenheim

Petersbrunnstraße 14 , 5020 Salzburg

Tirol:

Casino Seefeld

Bahnhofstraße 124, 6100 Seefeld/Tirol

Bahnhofstraße 124, 6100 Seefeld/Tirol Casino Innsbruck

Salurner Straße 15, 6020 Innsbruck

Salurner Straße 15, 6020 Innsbruck Casino Kitzbühel

Hinterstadt 24, 6370 Kitzbühel

Hinterstadt 24, 6370 Kitzbühel Der Pianokeller Reutte

Stadtpark Untermarkt, 6600 Reutte

Stadtpark Untermarkt, 6600 Reutte Eduard-Wallnöfer-Platz

Eduard-Wallnöfer-Platz, 6410 Telfs

Eduard-Wallnöfer-Platz, 6410 Telfs Freiwillige Feuerwehr Jenbach

Tratzbergstraße 11, 6200 Jenbach

Tratzbergstraße 11, 6200 Jenbach Freiwillige Feuerwehr Sistrans

Tiglsweg 400, 6073 Sistrans

Tiglsweg 400, 6073 Sistrans Landgut Furtherwirt GMBH

Innsbruckerstraße 62, 6382 Kirchdorf

Innsbruckerstraße 62, 6382 Kirchdorf Mehrzweckplatz, Schwaz-Ost

Johannes Messner Weg 12, 6130 Schwaz

Johannes Messner Weg 12, 6130 Schwaz Musik Kultur St. Johann

Lederergasse 5, 6380 St. Johann in Tirol

Lederergasse 5, 6380 St. Johann in Tirol Musikpavillon Zams

Sanatoriumstraße 1, 6511 Zams

Sanatoriumstraße 1, 6511 Zams Olympiaworld Innsbruck

Olympiastrasse 10, 6020 Innsbruck

Olympiastrasse 10, 6020 Innsbruck SPG Lechtal

Am Sportplatz 5, 6642 Stanzach

Am Sportplatz 5, 6642 Stanzach wohlbekannt am Platzl

Hauptplatz 5, 6020 Innsbruck/Mühlau

Vorarlberg: