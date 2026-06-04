Die ganze Liste
DAS sind alle Public Viewings in Österreich
Das hat der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt und online eine Liste der Locations nach Bundesländern veröffentlicht. Nicht alle der mehr als 100 WM-Spiele werden bei den Public Viewings übertragen, wurde betont. Viele der Partien finden aufgrund der Zeitverschiebung bei uns tief in der Nacht statt.
Das Aufeinandertreffen des ÖFB-Teams mit Titelverteidiger Argentinien steigt am 22. Juni zur besten Sendezeit um 19.00 Uhr. Die beiden anderen Partien der Österreicher starten zu eher unvorteilhaften Zeiten: Gegen Jordanien erfolgt der Anpfiff am 17. Juni um 6.00 Uhr, gegen Algerien am 28. Juni um 4.00 Uhr. Der ORF als Rechteinhaber und ServusTV teilen sich in Österreich die Matches quantitativ gleichmäßig auf. Beide Sender zeigen je 52 Spiele live.
FIFA-Lizenzen vergeben
Der ORF ist für die Vergabe der FIFA-Lizenzen für WM-Public-Viewings mit kommerziellem Charakter verantwortlich - etwa Events, die Eintrittsgelder erheben oder durch Dritte gesponsert werden. Öffentliche Übertragungen in Einrichtungen wie Bars, Hotels oder Restaurants benötigen keine Lizenz, sofern die Vorführung von Sportevents zum normalen Geschäftsbetrieb dieser Einrichtung gehört und im Zusammenhang mit dem Public Viewing keine zusätzlichen kommerziellen Aktivitäten stattfinden.
Als offizieller Kooperationspartner des ORF in Wien wird das Lokal francis beim Franz-Josefs-Bahnhof fungieren. Unter freiem Himmel stehen unter anderem eine großformatige LED-Wall und Liegestühle zur Verfügung, informierte der Sender. In der Sandburg Linz gibt es beispielsweise die "ORF OÖ Arena" und auf dem Neuen Platz in Klagenfurt die "Fanarena".
Wien:
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FRANCIS Plaza
Julius Tandler Platz 3, 2. Stock, Plaza, 1090 Wien
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Cafe Pier 22
Pier 22, 1220 Wien Casino Wien
Kärntner Straße 41, 1010 Wien
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Duzi's
Praterstraße 25, 1020 Wien
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Freie Bühne Wien
Wiedner Hauptstraße 60b, 1040 Wien
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Generali Arena
Horrplatz 1, 1100 Wien
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Grill & Restaurant Semendria Gaussplatz
Gaussplatz 1, 1020 Wien
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Hotel Rosewood Vienna - Rooftop
Hotel Rosewood Vienna - Rooftop, The 1835, 1010 Wien, Tuchlauben 4 (Petersplatz 7), 1010 Wien
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Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien
Johannes von Gott Platz 1 (Klostergarten), 1020 Wien
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Mirage im Prater
Prater 75, 1020 Wien
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Palais Auersperg
Auerspergstraße 1, 1080 Wien
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Restaurant Juan Taco
Hofmühlgasse 11, 1060 Wien
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The Red Lion Pub
Löwengasse 6, 1030 Wien
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ULRICH & ERICH Wien
Sankt Ulrichsplatz, 1070 Wien
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Wiener Würstelstand in 1030 Wien
Grasbergergasse 2A, 1030 Wien
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wine-world
Goldeggasse 21, 1040 Wien
Niederösterreich:
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Casino Baden
Kaiser-Franz-Ring 1, 2500 Baden
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Feuerwehrhaus FF Wimpassing
Dr.Karl Rennergasse 5, 2632 Wimpassing
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Flughafen Wien
Flughafen Wien, Terminal 3, F03 1300Wien-Flughafen
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Flora Café Bar
Ausstellungsstraße 4b, 2020 Hollabrunn
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Freiwillige Feuerwehr Pernitz
Bahnstraße 7, 2763 Pernit
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kühstein.HAUS
Kühsteingraben 12-14, 3550 Langenlois
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Kulturheim Steinabrückl
Hauptstraße 9, 2751 Steinabrückl
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Kulturinitiative Weinsbergerwald
Gutenbrunn 24, 3665 Gutenbrunn
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LUSTWERK
Kremser Str. 9, 3660 Klein-Pöchlarn
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Ortsplatz Ferschnitz
Marktplatz 15, 3325 Ferschnitz
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Rathaus Gänserndorf
Rathausplatz 2, 2230 Gänserndorf
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Rathaus der Marktgemeinde Trumau
Kirchengasse 6 (Parkplatz vor dem Gemeindeamt), 2521 Trumau
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Schirm Bar & Café
Stadtplatz 26, 3950 Gmünd
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Schlosspark Pottendorf
Badener Straße 2, 2486 Pottendorf
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SC Pfaffstätten
Lederhasgasse 7, 2511 Pfaffstätten
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SC Mautern
Austrasse 15, 3512 Mautern
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SC Theresienfeld
Sportplatzgasse 9, 2604 Theresienfeld
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SCU Obersdorf/Pillichsdorf
Kirschenalle, 39 2120 Obersdorf
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Sportplatz Weitersfeld
Weitersfeld 376, 2084 Weitersfeld
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Sportzentrum Mistelbach
Zum Sportzentrum, 2130 Mistelbach
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s'Schneckal
Hauptplatz 19, 2514 Traiskirchen
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Stadion Hollabrunn
Aumühlgasse 8, 2020 Hollabrunn
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Stadtpark Wilhelmsburg
Stadtpark 1, 3150 Wilhelmsburg
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USV Atzenbrugg/Heiligeneich
Sportplatz 2, 3452 Heiligeneich
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VIENNA Lounge
Flughafen Wien-Schwechat ,1300 Wien
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Volksheim Ziersdorf
Hornerstr. 42, 3710 Ziersdorf
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Westfield Shopping City Süd
Multiplex Terrassen, 2334 Vösendorf
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Zwettler Freizeitmeile
Schaiger Sisters-Weg 2 & Schwaiger Sisters-Weg 3, 3910 Zwettl-Niederösterreich
Burgenland:
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Jacky's Mühle
Scheunegasse 10, 7122 Gols
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KUMA / Kultura i krcma - Kultur und Beisl
Parkgasse 3, 7304 Großwarasdorf
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Seebühne Mörbisch
Seebühne 1, 7072 Mörbisch am See
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Sporthotel Krz
Stadiongasse 16, 7350 Oberpullendorf
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SV Marsch Neuberg
Kirchenweg 8, 7537 Neuberg
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Viva la Napoli
Gustav Degen Gasse 9, 7210 Mattersburg
Oberösterreich:
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Sandburg Linz
Untere Donaulände 5, 4020 Linz
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Autohaus Pichler
Im Freizeitpark 2, 4221 Steyregg
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Casino Linz
Rainerstraße 2-4, 4020 Linz
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Dachstein West Arena - ASKÖ Gosau
Steinermühlenweg 11, 4824 Gosau
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dinoilizeko e.U.
Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
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Freiwillige Feuerwehr Gampern
Hauptstraße 12, 4851 Gampern
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Freiwillige Feuerwehr Grünburg
Hauptstrasse 33, 4594 Grünburg
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Goldmarie WirtshausBar
Linzer Straße 28, 4614 Marchtrenk
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last by Schachermayer
Lastenstraße 42, 4020 Linz
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Linzer Uni Inn
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
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Musistubn Antiesenhofen
Maasbach 20, 4980 Antiesenhofen
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ORF OÖ Arena im Minoritenstadion in Wels
Minoritenplatz/Stadtplatz, 4600 Wels
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Pink Panther
Altstadt 8, 4020 Linz
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Rohbau Mehrnbach
Renetsham 11, 4941 Mehrnbach
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SC Tragwein/Kamig
Pregartener Str. 19, 4284 Tragwein
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Sportunion Sonnberg im Mühlkreis
Sonnberg 94, 4202 Sonnberg
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SV GW Zell am Pettenfirst
Zell 45, 4842 Zell am Pettenfirst
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Tante Kaethe
Strasserau 3, 4020 Linz
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Tutto BERNY
Hessenplatz 2, 4020 Linz
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Toscana Congress Gmunden
Toscana 6, 4810 Gmunden
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Union Arbing
Schlossberg 57, 4341 Arbing
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Union Bad Kreuzen Sektion Fussball
Neuaigen 14, 4362 Bad Kreuzen
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Union Reichl Brot St. Marien
Sportplatzstraße 4, 4502 St. Marien
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Union Schönau
Almstraße 6, 4274 Schönau
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Union Sport Streicher Seewalchen
Rathausplatz 1, 4863 Seewalchen am Attersee
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Wirt in Puchberg
Puchberg 10, 4341 Arbing
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Woodstock der Blasmusik
Kammer 5, 4974 Ort im Innkreis
Steiermark:
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Annenhof Kino Graz
Annenstraße 29, 8020 Graz
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Burg Spielberg
Burgstraße 1 - Helenenhof / Flatschach 1 - Burg Party Corner, 8724 Spielberg
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Casino Graz
Landhausgasse 10, 8010 Graz
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Hauptplatz Fürstenfeld
Hauptplatz, 8280 Fürstenfeld
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Hauptplatz Seiersberg
Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg Pirka
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Hengistzentrum Hengsberg
Hensgberg 7, 8411 Hengsberg
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Kulturhaus Knittelfeld
Gaalerstraße 4, 8720 Knittelfeld
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Merkur Eisstadion
Zoisweg 15, 8041 Graz
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Mittelschule Kindberg
August Musger Gasse 10, 8650 Kindberg
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Park der Volksschule Lieboch
Hitzendorferstrasse 2, 8501 Lieboch
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Rathauspark Deutschlandsberg
Rathauspark - Hauptplatz, 8530 Deutschlandsberg
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Rintpark Frohnleiten
Brucker Straße 5, 8130 Frohnleiten
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Saturn Projektentwicklung GmbH
Dr. Auner Straße 19/9, 8074 Raaba-Grambach
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Sportsbar Das Eggenberg
Zoisweg 21, 8010 Graz
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Stieglerhaus
St. Stefan ob Stainz 14, 8511 St. Stefan ob Stainz
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Sunnockan | Gnas
Wörth bei Gnas, 8342 Gnas
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Verein Stoderspatzerl
Kurpark Gröbming, 8962 Gröbming
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Weber Grillcenter Graz
Rudolf Kratochwill-Strasse 3, 8054 Seiersberg-Pirka
Kärnten:
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Neuer Platz Klagenfurt
Neuer Platz, 9020 Klagenfurt
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Benediktinerplatz Klagenfurt
Benediktinerplatz 10, 9020 Klagenfurt
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Campingplatz Alpenfreude
Wertschach 27, 9612 St.Georgen
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Casino Velden
Am Corso 17, 9220 Velden
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Dorfplatz St. Lorenzen
Dorfplatz St. Lorenzen, 9654 St. Lorenzen
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Eventgelände Arneitz
Seeuferlandesstraße 53, 9583 Faak am See
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Ferlacher Hauptplatz
Kirchgasse 5, 9170 Ferlach
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Freiwillige Feuerwehr Gablern
Gablern 81, 9141 Eberndorf
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Hoher Platz Wolfsberg
Hoher Platz, 9400 Wolfsberg
Salzburg:
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Casino Salzburg
Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim
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Casino Zell am See
Esplanade 4-6, 5700 Zell am See
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Citymarketing Seekirchen e.V.
Strandbad/ Fussballplatz, 5201 Seekirchen
- Fußballstadion des FC Red Bull Salzburg Stadionstraße 2/3, 5071 Wals bei Salzburg
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Gemeindeamt Hüttau
Dorfzentrum Hüttau/ Mehrzweckraum, 5511 Hüttau
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Grand Hotel Zell am See
Esplanade 4-6, 5700 Zell am See
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Otto-Gruberhalle
Mittergasse 18
5760 Saalfelden am Steinernen Meer
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Single Oak Café | Bar
Krotachgasse 7, 5020 Salzburg
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TSV Sportheim Sankt Johann im Pongau
Sportplatzweg 7, 5600 Sankt Johann im Pongau
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Verein Dr. Franz Rehrl Studentenheim
Petersbrunnstraße 14 , 5020 Salzburg
Tirol:
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Casino Seefeld
Bahnhofstraße 124, 6100 Seefeld/Tirol
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Casino Innsbruck
Salurner Straße 15, 6020 Innsbruck
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Casino Kitzbühel
Hinterstadt 24, 6370 Kitzbühel
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Der Pianokeller Reutte
Stadtpark Untermarkt, 6600 Reutte
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Eduard-Wallnöfer-Platz
Eduard-Wallnöfer-Platz, 6410 Telfs
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Freiwillige Feuerwehr Jenbach
Tratzbergstraße 11, 6200 Jenbach
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Freiwillige Feuerwehr Sistrans
Tiglsweg 400, 6073 Sistrans
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Landgut Furtherwirt GMBH
Innsbruckerstraße 62, 6382 Kirchdorf
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Mehrzweckplatz, Schwaz-Ost
Johannes Messner Weg 12, 6130 Schwaz
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Musik Kultur St. Johann
Lederergasse 5, 6380 St. Johann in Tirol
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Musikpavillon Zams
Sanatoriumstraße 1, 6511 Zams
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Olympiaworld Innsbruck
Olympiastrasse 10, 6020 Innsbruck
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SPG Lechtal
Am Sportplatz 5, 6642 Stanzach
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wohlbekannt am Platzl
Hauptplatz 5, 6020 Innsbruck/Mühlau
Vorarlberg:
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Azzurra Pizzeria
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2, 6890 Lustenau
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Casino Bregenz
Platz der Wiener Symphoniker 3, 6900 Bregenz
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Casino Kleinwalsertal
Walserstraße 31, 6991 Riezlern
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Fanfarenzug Bregenz
Bahnhofstraße 47, 6900 Bregenz
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Museum Paarhof Buacher
6707 Bürserberg
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Ortsfeuerwehr Röns
Magnusplatz 1, 6822 Röns
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Spannrahmen Hard
In der Wirke 2, 6971 Hard
-
Zentrum Bar
Sankt Ulrichstraße 4, 6840 Götzis
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
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