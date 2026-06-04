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Die ganze Liste

DAS sind alle Public Viewings in Österreich

© GEPA pictures/ Patrick Leuk; gep
Knapp 200 angemeldete Public-Viewing-Standorte wird es in Österreich zur am 11. Juni beginnenden Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA geben.
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Das hat der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt und online eine Liste der Locations nach Bundesländern veröffentlicht. Nicht alle der mehr als 100 WM-Spiele werden bei den Public Viewings übertragen, wurde betont. Viele der Partien finden aufgrund der Zeitverschiebung bei uns tief in der Nacht statt.

Das Aufeinandertreffen des ÖFB-Teams mit Titelverteidiger Argentinien steigt am 22. Juni zur besten Sendezeit um 19.00 Uhr. Die beiden anderen Partien der Österreicher starten zu eher unvorteilhaften Zeiten: Gegen Jordanien erfolgt der Anpfiff am 17. Juni um 6.00 Uhr, gegen Algerien am 28. Juni um 4.00 Uhr. Der ORF als Rechteinhaber und ServusTV teilen sich in Österreich die Matches quantitativ gleichmäßig auf. Beide Sender zeigen je 52 Spiele live.

FIFA-Lizenzen vergeben

Der ORF ist für die Vergabe der FIFA-Lizenzen für WM-Public-Viewings mit kommerziellem Charakter verantwortlich - etwa Events, die Eintrittsgelder erheben oder durch Dritte gesponsert werden. Öffentliche Übertragungen in Einrichtungen wie Bars, Hotels oder Restaurants benötigen keine Lizenz, sofern die Vorführung von Sportevents zum normalen Geschäftsbetrieb dieser Einrichtung gehört und im Zusammenhang mit dem Public Viewing keine zusätzlichen kommerziellen Aktivitäten stattfinden.

Als offizieller Kooperationspartner des ORF in Wien wird das Lokal francis beim Franz-Josefs-Bahnhof fungieren. Unter freiem Himmel stehen unter anderem eine großformatige LED-Wall und Liegestühle zur Verfügung, informierte der Sender. In der Sandburg Linz gibt es beispielsweise die "ORF OÖ Arena" und auf dem Neuen Platz in Klagenfurt die "Fanarena".

Wien:

  • FRANCIS Plaza
    Julius Tandler Platz 3, 2. Stock, Plaza, 1090 Wien
  • Cafe Pier 22
    Pier 22, 1220 Wien Casino Wien
    Kärntner Straße 41, 1010 Wien
  • Duzi's
    Praterstraße 25, 1020 Wien
  • Freie Bühne Wien
    Wiedner Hauptstraße 60b, 1040 Wien
  • Generali Arena
    Horrplatz 1, 1100 Wien
  • Grill & Restaurant Semendria Gaussplatz
    Gaussplatz 1, 1020 Wien
  • Hotel Rosewood Vienna - Rooftop
    Hotel Rosewood Vienna - Rooftop, The 1835, 1010 Wien, Tuchlauben 4 (Petersplatz 7), 1010 Wien
  • Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien
    Johannes von Gott Platz 1 (Klostergarten), 1020 Wien
  • Mirage im Prater
    Prater 75, 1020 Wien
  • Palais Auersperg
    Auerspergstraße 1, 1080 Wien
  • Restaurant Juan Taco
    Hofmühlgasse 11, 1060 Wien
  • The Red Lion Pub
    Löwengasse 6, 1030 Wien
  • ULRICH & ERICH Wien
    Sankt Ulrichsplatz, 1070 Wien
  • Wiener Würstelstand in 1030 Wien
    Grasbergergasse 2A, 1030 Wien
  • wine-world
    Goldeggasse 21, 1040 Wien

Niederösterreich:

  • Casino Baden
    Kaiser-Franz-Ring 1, 2500 Baden
  • Feuerwehrhaus FF Wimpassing
    Dr.Karl Rennergasse 5, 2632 Wimpassing
  • Flughafen Wien
    Flughafen Wien, Terminal 3, F03 1300Wien-Flughafen
  • Flora Café Bar
    Ausstellungsstraße 4b, 2020 Hollabrunn
  • Freiwillige Feuerwehr Pernitz
    Bahnstraße 7, 2763 Pernit
  • kühstein.HAUS
    Kühsteingraben 12-14, 3550 Langenlois
  • Kulturheim Steinabrückl
    Hauptstraße 9, 2751 Steinabrückl
  • Kulturinitiative Weinsbergerwald
    Gutenbrunn 24, 3665 Gutenbrunn
  • LUSTWERK
    Kremser Str. 9, 3660 Klein-Pöchlarn
  • Ortsplatz Ferschnitz
    Marktplatz 15, 3325 Ferschnitz
  • Rathaus Gänserndorf
    Rathausplatz 2, 2230 Gänserndorf
  • Rathaus der Marktgemeinde Trumau
    Kirchengasse 6 (Parkplatz vor dem Gemeindeamt), 2521 Trumau
  • Schirm Bar & Café
    Stadtplatz 26, 3950 Gmünd
  • Schlosspark Pottendorf
    Badener Straße 2, 2486 Pottendorf
  • SC Pfaffstätten
    Lederhasgasse 7, 2511 Pfaffstätten
  • SC Mautern
    Austrasse 15, 3512 Mautern
  • SC Theresienfeld
    Sportplatzgasse 9, 2604 Theresienfeld
  • SCU Obersdorf/Pillichsdorf
    Kirschenalle, 39 2120 Obersdorf
  • Sportplatz Weitersfeld
    Weitersfeld 376, 2084 Weitersfeld
  • Sportzentrum Mistelbach
    Zum Sportzentrum, 2130 Mistelbach
  • s'Schneckal
    Hauptplatz 19, 2514 Traiskirchen
  • Stadion Hollabrunn
    Aumühlgasse 8, 2020 Hollabrunn
  • Stadtpark Wilhelmsburg
    Stadtpark 1, 3150 Wilhelmsburg
  • USV Atzenbrugg/Heiligeneich
    Sportplatz 2, 3452 Heiligeneich
  • VIENNA Lounge
    Flughafen Wien-Schwechat ,1300 Wien
  • Volksheim Ziersdorf
    Hornerstr. 42, 3710 Ziersdorf
  • Westfield Shopping City Süd
    Multiplex Terrassen, 2334 Vösendorf
  • Zwettler Freizeitmeile
    Schaiger Sisters-Weg 2 & Schwaiger Sisters-Weg 3, 3910 Zwettl-Niederösterreich

Burgenland:

  • Jacky's Mühle
    Scheunegasse 10, 7122 Gols
  • KUMA / Kultura i krcma - Kultur und Beisl
    Parkgasse 3, 7304 Großwarasdorf
  • Seebühne Mörbisch
    Seebühne 1, 7072 Mörbisch am See
  • Sporthotel Krz
    Stadiongasse 16, 7350 Oberpullendorf
  • SV Marsch Neuberg
    Kirchenweg 8, 7537 Neuberg
  • Viva la Napoli
    Gustav Degen Gasse 9, 7210 Mattersburg

Oberösterreich:

  • Sandburg Linz
    Untere Donaulände 5, 4020 Linz
  • Autohaus Pichler
    Im Freizeitpark 2, 4221 Steyregg
  • Casino Linz
    Rainerstraße 2-4, 4020 Linz
  • Dachstein West Arena - ASKÖ Gosau
    Steinermühlenweg 11, 4824 Gosau
  • dinoilizeko e.U.
    Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
  • Freiwillige Feuerwehr Gampern
    Hauptstraße 12, 4851 Gampern
  • Freiwillige Feuerwehr Grünburg
    Hauptstrasse 33, 4594 Grünburg
  • Goldmarie WirtshausBar
    Linzer Straße 28, 4614 Marchtrenk
  • last by Schachermayer
    Lastenstraße 42, 4020 Linz
  • Linzer Uni Inn
    Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
  • Musistubn Antiesenhofen
    Maasbach 20, 4980 Antiesenhofen
  • ORF OÖ Arena im Minoritenstadion in Wels
    Minoritenplatz/Stadtplatz, 4600 Wels
  • Pink Panther
    Altstadt 8, 4020 Linz
  • Rohbau Mehrnbach
    Renetsham 11, 4941 Mehrnbach
  • SC Tragwein/Kamig
    Pregartener Str. 19, 4284 Tragwein
  • Sportunion Sonnberg im Mühlkreis
    Sonnberg 94, 4202 Sonnberg
  • SV GW Zell am Pettenfirst
    Zell 45, 4842 Zell am Pettenfirst
  • Tante Kaethe
    Strasserau 3, 4020 Linz
  • Tutto BERNY
    Hessenplatz 2, 4020 Linz
  • Toscana Congress Gmunden
    Toscana 6, 4810 Gmunden
  • Union Arbing
    Schlossberg 57, 4341 Arbing
  • Union Bad Kreuzen Sektion Fussball
    Neuaigen 14, 4362 Bad Kreuzen
  • Union Reichl Brot St. Marien
    Sportplatzstraße 4, 4502 St. Marien
  • Union Schönau
    Almstraße 6, 4274 Schönau
  • Union Sport Streicher Seewalchen
    Rathausplatz 1, 4863 Seewalchen am Attersee
  • Wirt in Puchberg
    Puchberg 10, 4341 Arbing
  • Woodstock der Blasmusik
    Kammer 5, 4974 Ort im Innkreis

Steiermark:

  • Annenhof Kino Graz
    Annenstraße 29, 8020 Graz
  • Burg Spielberg
    Burgstraße 1 - Helenenhof / Flatschach 1 - Burg Party Corner, 8724 Spielberg
  • Casino Graz
    Landhausgasse 10, 8010 Graz
  • Hauptplatz Fürstenfeld
    Hauptplatz, 8280 Fürstenfeld
  • Hauptplatz Seiersberg
    Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg Pirka
  • Hengistzentrum Hengsberg
    Hensgberg 7, 8411 Hengsberg
  • Kulturhaus Knittelfeld
    Gaalerstraße 4, 8720 Knittelfeld
  • Merkur Eisstadion
    Zoisweg 15, 8041 Graz
  • Mittelschule Kindberg
    August Musger Gasse 10, 8650 Kindberg
  • Park der Volksschule Lieboch
    Hitzendorferstrasse 2, 8501 Lieboch
  • Rathauspark Deutschlandsberg
    Rathauspark - Hauptplatz, 8530 Deutschlandsberg
  • Rintpark Frohnleiten
    Brucker Straße 5, 8130 Frohnleiten
  • Saturn Projektentwicklung GmbH
    Dr. Auner Straße 19/9, 8074 Raaba-Grambach
  • Sportsbar Das Eggenberg
    Zoisweg 21, 8010 Graz
  • Stieglerhaus
    St. Stefan ob Stainz 14, 8511 St. Stefan ob Stainz
  • Sunnockan | Gnas
    Wörth bei Gnas, 8342 Gnas
  • Verein Stoderspatzerl
    Kurpark Gröbming, 8962 Gröbming
  • Weber Grillcenter Graz
    Rudolf Kratochwill-Strasse 3, 8054 Seiersberg-Pirka

Kärnten:

  • Neuer Platz Klagenfurt
    Neuer Platz, 9020 Klagenfurt
  • Benediktinerplatz Klagenfurt
    Benediktinerplatz 10, 9020 Klagenfurt
  • Campingplatz Alpenfreude
    Wertschach 27, 9612 St.Georgen
  • Casino Velden
    Am Corso 17, 9220 Velden
  • Dorfplatz St. Lorenzen
    Dorfplatz St. Lorenzen, 9654 St. Lorenzen
  • Eventgelände Arneitz
    Seeuferlandesstraße 53, 9583 Faak am See
  • Ferlacher Hauptplatz
    Kirchgasse 5, 9170 Ferlach
  • Freiwillige Feuerwehr Gablern
    Gablern 81, 9141 Eberndorf
  • Hoher Platz Wolfsberg
    Hoher Platz, 9400 Wolfsberg

Salzburg:

  • Casino Salzburg
    Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim
  • Casino Zell am See
    Esplanade 4-6, 5700 Zell am See
  • Citymarketing Seekirchen e.V.
    Strandbad/ Fussballplatz, 5201 Seekirchen
  • Fußballstadion des FC Red Bull Salzburg Stadionstraße 2/3, 5071 Wals bei Salzburg
  • Gemeindeamt Hüttau
    Dorfzentrum Hüttau/ Mehrzweckraum, 5511 Hüttau
  • Grand Hotel Zell am See
    Esplanade 4-6, 5700 Zell am See
  • Otto-Gruberhalle
    Mittergasse 18
    5760 Saalfelden am Steinernen Meer
  • Single Oak Café | Bar
    Krotachgasse 7, 5020 Salzburg
  • TSV Sportheim Sankt Johann im Pongau
    Sportplatzweg 7, 5600 Sankt Johann im Pongau
  • Verein Dr. Franz Rehrl Studentenheim
    Petersbrunnstraße 14 , 5020 Salzburg

Tirol:

  • Casino Seefeld
    Bahnhofstraße 124, 6100 Seefeld/Tirol
  • Casino Innsbruck
    Salurner Straße 15, 6020 Innsbruck
  • Casino Kitzbühel
    Hinterstadt 24, 6370 Kitzbühel
  • Der Pianokeller Reutte
    Stadtpark Untermarkt, 6600 Reutte
  • Eduard-Wallnöfer-Platz
    Eduard-Wallnöfer-Platz, 6410 Telfs
  • Freiwillige Feuerwehr Jenbach
    Tratzbergstraße 11, 6200 Jenbach
  • Freiwillige Feuerwehr Sistrans
    Tiglsweg 400, 6073 Sistrans
  • Landgut Furtherwirt GMBH
    Innsbruckerstraße 62, 6382 Kirchdorf
  • Mehrzweckplatz, Schwaz-Ost
    Johannes Messner Weg 12, 6130 Schwaz
  • Musik Kultur St. Johann
    Lederergasse 5, 6380 St. Johann in Tirol
  • Musikpavillon Zams
    Sanatoriumstraße 1, 6511 Zams
  • Olympiaworld Innsbruck
    Olympiastrasse 10, 6020 Innsbruck
  • SPG Lechtal
    Am Sportplatz 5, 6642 Stanzach
  • wohlbekannt am Platzl
    Hauptplatz 5, 6020 Innsbruck/Mühlau

Vorarlberg:

  • Azzurra Pizzeria
    Kaiser-Franz-Josef-Straße 2, 6890 Lustenau
  • Casino Bregenz
    Platz der Wiener Symphoniker 3, 6900 Bregenz
  • Casino Kleinwalsertal
    Walserstraße 31, 6991 Riezlern
  • Fanfarenzug Bregenz
    Bahnhofstraße 47, 6900 Bregenz
  • Museum Paarhof Buacher
    6707 Bürserberg
  • Ortsfeuerwehr Röns
    Magnusplatz 1, 6822 Röns
  • Spannrahmen Hard
    In der Wirke 2, 6971 Hard
  • Zentrum Bar
    Sankt Ulrichstraße 4, 6840 Götzis

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