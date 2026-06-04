"Du fehlst": Manninger-Frau rührt mit Geburtstags-Posting zu Tränen

Der Schock des schrecklichen Todes von Ex-Teamtorhüter Alexander Manninger sitzt immer noch tief. Am Donnerstag hätte er seinen 49. Geburtstag gefeiert, was seine Frau Emily zu einem emotionalen Posting bewegt hat.

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Am 16. April hielt Österreich und viele Fußball-Fans auf der ganzen Welt den Atem an. Alexander Manninger ist in Nußdorf am Haunsberg in einem Auto-Unfall mit einem Zug ums Leben gekommen.

Die Anteilnahme seiner ehemaligen Teamkollegen von Juventus, Arsenal oder aus Deutschland war überwältigend. Am heutigen Donnerstag, den 4. Juni hätte der Ex-Keeper, der sein Privatleben eigentlich aus der Öffentlichkeit fern hielt, seinen 49. Geburtstag gefeiert.

Er genoss seine Zeit als Fußball-Pensionist mit seinen zwei Söhnen und Frau Emily, die zu seinen Ehren ein emotionales Posting verfasste, "obwohl es sich seltsam anfühlt", es auf diesem Weg zu teilen, weil Manninger dies eigentlich vermied.

Posting geht unter die Haut

Mit jeder Zeile des Postings spürt man, wie glücklich die Familie war und wie schwer es der Witwe seit dem schockierenden Tod ergeht. Eigentlich hätte die Familie Manninger den Geburtstag in Italien feiern wollen mit Geschenken und zwei Grußkarten, eine von Emily selbst und eine von seinen Söhnen, schildert sie.

"Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir dich vermissen. Es trifft mich jetzt erst richtig. Du warst immer für die Jungs da, hast sie gefüttert, gebadet, mir beim Einschlafen geholfen und vor allem mit ihnen gespielt und uns immer auf Familienausflüge mitgenommen. Wir haben dich wirklich gebraucht und brauchen dich immer noch", führt sie weiter aus.

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Dazu gibt es eine Bildgalerie mit Bildern der Söhne und Manninger gemeinsam auf Reisen oder am Spielplatz. "Du fehlst so sehr, jede Sekunde des Tages", wird das Schreiben immer emotionaler. Zum Abschluss gibt es noch ein Versprechen: "Ich werde die beste Mama für unsere Jungs sein."