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Buffon
© Getty

Verabschiedung

Gänsehaut: Juve-Legenden erweisen Manninger die letzte Ehre

20.04.26, 08:50
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Buffon und Co. verabschiedeten sich vom Österreicher.

Juventus Turin hat sich mit einer bewegenden Geste von seinem ehemaligen Torhüter Alexander Manninger verabschiedet, der am Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Vor dem Heimspiel gegen den FC Bologna (2:0) legten seine früheren Mitspieler Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci unter dem Applaus von rund 41.500 Zuschauern einen Blumenkranz vor dem Fansektor nieder.

 


 

Bereits beim Aufwärmen erinnerten die drei Juventus-Torhüter an Manninger, indem sie Trikots mit seiner Rückennummer 13 und seinem Namen trugen. Der gebürtige Salzburger stand zwischen 2008 und 2012 bei Juventus unter Vertrag. 

Buffon hatte sich zuvor bereits auf Instagram von Manninger verabschiedet. "Lieber Alex, jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine weitere für den Verlust eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe. Du hast dich entschieden, unabhängig von der Vereinnahmung durch die Welt des Fußballs zu bleiben und dein Glück in den einfachen Dingen zu suchen: ein gesundes Leben in den Wäldern, das Angeln, die Natur, die Familie. Das war dein Lebensmotto.“

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