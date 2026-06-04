Herzog & Friedl glauben an Rangnick-Abschied

Während Fußball-Österreich dem WM-Auftakt gegen Jordanien entgegenfiebert, sorgt eine andere Frage für mindestens genauso viel Spannung: Bleibt Ralf Rangnick über die Weltmeisterschaft hinaus ÖFB-Teamchef?

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Der Wunsch bei Fans und Spielern ist jedenfalls eindeutig. Der Architekt des rot-weiß-roten Aufschwungs soll bleiben. Doch dass der 67-Jährige seinen auslaufenden Vertrag noch immer nicht verlängert hat, lässt die Spekulationen immer lauter werden. Vor allem deshalb, weil mit AC Milan einer der größten Traditionsklubs Europas anklopft.

»Sonst hätte er schon verlängert«

Nun meldet sich auch ÖFB-Legende und ORF-WM-Experte Andreas Herzog zu Wort – und zeigt sich alles andere als entspannt. "Wenn ich beim ÖFB bleiben möchte, dann verlängere ich. Dann braucht auch niemand anfragen", sagte Herzog. Für ihn ist klar: Dass Rangnick immer wieder mit Bayern München, Borussia Dortmund oder jetzt Milan in Verbindung gebracht wird, könnte ein Zeichen sein, dass ihn die Arbeit bei einem Spitzenklub noch einmal reizt. "Sonst hätte er schon verlängert", so Herzog.

Zur Erinnerung: Die Gerüchte um Milan halten sich jedenfalls hartnäckig. Laut italienischen Medien wollen die "Rossoneri" Rangnick als sportlichen Leiter verpflichten. Als Trainer soll ausgerechnet Oliver Glasner folgen. Die "Gazzetta dello Sport" berichtet sogar, dass Milan noch diese Woche auf eine Entscheidung hofft.

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»Perfekte Lösung für Milan«

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine Aussage von ÖFB-Verteidiger Marco Friedl. Gegenüber der "Gazzetta" machte er keinen Hehl daraus, dass Rangnick auch für Milan ein Volltreffer wäre. "Wir hoffen alle, dass er bei uns bleibt. Aber für Milan oder jeden anderen Verein wäre er die perfekte Lösung", erklärte Friedl.

Noch hält sich Rangnick selbst bedeckt und verweist ausschließlich auf die Gespräche mit dem ÖFB. Doch je näher die Weltmeisterschaft rückt, desto größer wird die Frage, die ganz Fußball-Österreich beschäftigt: Ist die WM in den USA nur der Höhepunkt seiner ÖFB-Mission – oder bereits die Abschiedstour eines Erfolgstrainers?