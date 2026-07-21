Fussball
TV
E-Paper
Sport

Kinnkorrektur

Beauty-OP: Vini Jr. kaum wiederzuerkennen

Ein brasilianischer Fußballspieler im gelben Trikot steht nachdenklich auf dem Spielfeld.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Der Superstar ließ sich einer Gesichtsbehandlung unterziehen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit seinem veränderten Aussehen sorgt Vinicius Junior derzeit für Diskussionen. Wie das brasilianische Promi-Portal LeoDias berichtet, soll sich der Offensivstar von Real Madrid nach seiner Rückkehr nach Brasilien einer kosmetischen Gesichtsbehandlung unterzogen haben.

Ein Mann und eine Frau posieren gemeinsam lächelnd für ein Foto vor dunklem Hintergrund.
© Instagram

Wirbel um Fotos

Demnach habe sich der 26-Jährige in einer Klinik in Goiânia das Kinn mit Füllstoffen modellieren lassen, um die Gesichtskonturen stärker zu betonen. Behandelt worden sein soll er von einem bekannten Dermatologen, der eigens aus Miami angereist sei. Die Klinik soll den Termin unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt und währenddessen für andere Patienten geschlossen haben.

Auch interessant

Größter Hai der Welt bedroht beliebte Urlaubsregion

Nur Heute: Dieser 3-Brenner-Gasgrill kostet jetzt nur 127 Euro

Neusiedler See wird immer flacher

Offiziell bestätigt wurde der Eingriff bislang nicht. Fotos nach der angeblichen Behandlung verbreiteten sich jedoch rasch im Internet und lösten zahlreiche Reaktionen aus. Viele Fans schreiben in den sozialen Medien, Vinicius sei kaum wiederzuerkennen. Während einige die Entscheidung kritisieren, vermuten andere, der Schritt könnte mit den jahrelangen Anfeindungen und rassistischen Beleidigungen zusammenhängen, denen der brasilianische Nationalspieler immer wieder ausgesetzt war.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Frankreich-Knall um Zinédine Zidane (54)

Transfer-Knall um Jamal Musiala (23)

So viel casht Koni Laimer jetzt beim FC Bayern

Asylwerber-Familien gehen aufeinander los

Althaus muss mit Schadenersatzforderungen rechnen

Ex-Freundin packt über Bayern-Star aus

Gusi: 84.000 Euro von der Hypo

Beauty-OP: Vini Jr. kaum wiederzuerkennen

Hitzewelle bringt Belastung für viele

Neue amerikanisch-chinesische Handelsgespräche