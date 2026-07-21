Kinnkorrektur
Beauty-OP: Vini Jr. kaum wiederzuerkennen
Mit seinem veränderten Aussehen sorgt Vinicius Junior derzeit für Diskussionen. Wie das brasilianische Promi-Portal LeoDias berichtet, soll sich der Offensivstar von Real Madrid nach seiner Rückkehr nach Brasilien einer kosmetischen Gesichtsbehandlung unterzogen haben.
Wirbel um Fotos
Demnach habe sich der 26-Jährige in einer Klinik in Goiânia das Kinn mit Füllstoffen modellieren lassen, um die Gesichtskonturen stärker zu betonen. Behandelt worden sein soll er von einem bekannten Dermatologen, der eigens aus Miami angereist sei. Die Klinik soll den Termin unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt und währenddessen für andere Patienten geschlossen haben.
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Offiziell bestätigt wurde der Eingriff bislang nicht. Fotos nach der angeblichen Behandlung verbreiteten sich jedoch rasch im Internet und lösten zahlreiche Reaktionen aus. Viele Fans schreiben in den sozialen Medien, Vinicius sei kaum wiederzuerkennen. Während einige die Entscheidung kritisieren, vermuten andere, der Schritt könnte mit den jahrelangen Anfeindungen und rassistischen Beleidigungen zusammenhängen, denen der brasilianische Nationalspieler immer wieder ausgesetzt war.
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