Mit 75 Jahren
Fußball-Legende Kevin Keegan ist gestorben
Wie der britische Sender "Sky UK" vermeldet, ist die britische Fußball-Legende Kevin Keegan verstorben. Anfang dieses Jahres wurde öffentlich bekannt, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war.
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Abschied von Fußball-Legende Kevin Keegan
In einer Erklärung an den britischen Sender teilt die Familie mit: "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der ehemalige englische Nationalspieler und Trainer hatte gegen den Krebs gekämpft und war in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben."
Erfolg als zweifacher Ballon-d’Or-Gewinner
Weiter erklärten die Angehörigen: "Kevin, zweifacher Gewinner des Ballon d’Or, war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken."
Stille Trauer um Kevin Keegan
Zudem richtete die Familie eine Bitte an die Öffentlichkeit: "Dies ist eine äußerst schwere Zeit, und sie bitten um Rückzug und Privatsphäre."
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