Fußball-Legende Kevin Keegan ist gestorben

Der englische Fußball trauert um eine seiner großen Ikonen: Die Fußball-Legende Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

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Wie der britische Sender "Sky UK" vermeldet, ist die britische Fußball-Legende Kevin Keegan verstorben. Anfang dieses Jahres wurde öffentlich bekannt, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war.

Abschied von Fußball-Legende Kevin Keegan

In einer Erklärung an den britischen Sender teilt die Familie mit: "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der ehemalige englische Nationalspieler und Trainer hatte gegen den Krebs gekämpft und war in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben."

Der ehemalige Liverpool-Trainer Kevin Keegan. Hier im Jahr 2013 © Liverpool FC via Getty Images

Erfolg als zweifacher Ballon-d’Or-Gewinner

Weiter erklärten die Angehörigen: "Kevin, zweifacher Gewinner des Ballon d’Or, war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken."

Joseph Kevin Keegan gehörte zu den erfolgreichsten englischen Fußballern der 1970er-Jahre: Mit dem FC Liverpool gewann der Stürmer mehrere Europapokale, ehe er beim Hamburger SV 1979 deutscher Meister und zweimal als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde. Seine Einsätze als Nationalspieler und späterer Nationaltrainer verliefen hingegen glücklos. Durch seine enorme Popularität feierte der als "Mighty Mouse" bekannte Keegan auch Erfolge als Popsänger und machte den Vornamen "Kevin" in Deutschland populär. Nach weiteren Trainerstationen bei Newcastle United und Manchester City wurde im Jänner 2026 seine Krebserkrankung bekannt.

Stille Trauer um Kevin Keegan

Zudem richtete die Familie eine Bitte an die Öffentlichkeit: "Dies ist eine äußerst schwere Zeit, und sie bitten um Rückzug und Privatsphäre."