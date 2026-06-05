Diesen 150-Millionen-Star will Real-Boss Perez

Im Zuge des anhaltenden Kampfs um das Präsidentschaftsamt bei Real Madrid kündigte Florentino Perez ein Mega-Angebot an. Um welchen Spieler es sich handeln soll, dürfte jetzt feststehen.

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Ein spektakuläres Angebot über 150 Millionen Euro soll nächsten Dienstag erfolgen. Im Netz kursieren zahlreiche Namen möglicher Kandidaten. Einer davon rückt nun zunehmend in den Fokus der Spekulationen.

Während einige Spieler des französischen Top-Klubs Paris Saint-Germain oder auch Julian Alvarez von Stadtrivalen Atletico Madrid im Raum standen, dürfte es sich nun allerdings um keinen dieser Stars handeln.

Bayern Star im Fokus

Laut der britischen Tageszeitung "The Telegraph" und Transferexperten Fabrizio Romano soll es sich bei dem ominösen Spieler nämlich um Bayerns Michael Olise handeln. Der französische Flügelflitzer, welcher sich aktuell mit dem Nationalteam in der Vorbereitung auf die WM befindet, wechselte erst im Sommer 2024 nach Deutschland.

Reals Kylian Mbappe und Bayerns Michael Olise © APA/AFP/FRANCK FIFE

Jetzt soll er Perez Trumpf in Real Madrids Präsidentschaftswahl werden. Der 24-Jährige wäre eine sofortige Verstärkung im Starensemble der Madrilenen. Mit 22 Toren und 21 Vorlagen in der vergangenen Saison war er maßgeblich am Double des FC Bayern München beteiligt.