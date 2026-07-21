Gala in Graz: Sturm watscht Hearts of Midlothian mit 4:0 ab

Traumstart in die Champions-League-Quali: ÖFB-Vizemeister Sturm Graz fertigt den schottischen Vize Hearts of Midlothian zu Hause fulminant mit 4:0 ab und stellt die Weichen auf Aufstieg.

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Österreichs Vizemeister Sturm Graz ist mit einem regelrechten Paukenschlag in die Europacup-Saison 2026/27 gestartet. Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League schickten die Steirer den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian mit einer 4:0-Packung nach Hause. Vor heimischer Kulisse im Stadion Graz-Liebenau erwischte die Mannschaft von Cheftrainer Fabio Ingolitsch einen Einstand nach Maß. Zwar musste Graz-Schlussmann Khudyakov bereits früh mit einer brenzligen Parade retten (2.), doch im Gegenzug schlug der SK Sturm eiskalt zu: Stankovic (4.) köpfte nach einem weiten Einwurf von Mitchell zur frühen Führung ein.

Die Schotten zeigten sich vom Rückschlag unbeeindruckt, doch die Steirer erarbeiteten sich die klareren Chancen. Jatta (11.) traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten, ehe Hödl (19.) mit einem abgefälschten Abschluss am Gästekeeper scheiterte. Auf der Gegenseite vergaben die Schotten aus aussichtsreicher Position den Ausgleich (34.). Kurz vor der Pause krampfte die Partien noch einmal: Ein bereits zugesprochener Handelfmeter für die Hausherren wurde vom Videoschiedsrichter nach VAR-Überprüfung wieder zurückgenommen (41.). So ging es mit der knappen 1:0-Führung für die Hausherren in die Kabinen.

Steirischer Wirbelwind nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff brachte Ingolitsch mit Kiteishvili (46.) frischen Wind, was sich umgehend bezahlt machte. Nach einer Gelben Karte gegen McEntee (47.) brannten die Schwarz-Weißen ein echtes Offensivfeuerwerk ab: Innerhalb von nur neun Minuten schraubten die Steirer das Ergebnis uneinholbar in die Höhe. Zunächst staubte Mitchell (50.) nach einer Kiteishvili-Ecke zum 2:0 ab, ehe Weinhandl (53.) nur wenig später auf 3:0 erhöhte. Nachdem Soglo (57.) nur die Stange traf, setzte Heil (59.) nach Vorarbeit von Weinhandl den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand.

In der Schlussphase kontrollierten die Grazer das Geschehen souverän aus einer kompakten Defensive. Auch Gelbe Karten für Stankovic (56.) und Ba-Sy (86.) sowie späte Wechsel – unter anderem kam Weiper (71.) für Jatta – änderten nichts mehr am verdienten Erfolg. Guendouz (82.) prüfte noch einmal Khudyakov, doch die Steirer brachten das Ergebnis trocken über die Zeit. Mit dem klaren 4:0-Heimerfolg verschafft sich Sturm Graz eine glänzende Ausgangslage für das Rückspiel am Dienstag, 28. Juli 2026 in Schottland.