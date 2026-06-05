ÖFB-Knall: Rangnick-Entscheidung noch vor WM-Auftakt

Die Entscheidung um die Zukunft von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird noch vor dem WM-Auftakt unseres Teams fallen.

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Die Verantwortlichen des ÖFB zittern weiterhin um die Zukunft des Erfolgs-Teamchefs Ralf Rangnick. Der 67-jährige Deutsche wird, während man in Österreich auf seine Vertragsverlängerung hofft, weiterhin stark vom AC Milan umworben.

Der 19-fache italienische Meister hat nach Saisonende die komplette sportliche Führungsebene entlassen. Eigentümer Gerry Cardinale soll Rangnick als neuen starken Mann in der Domstadt haben.

Hohe Forderung

Rangnick stellt allerdings hohe Forderungen und möchte, ähnlich wie beim ÖFB, einige Wegbegleiter ins Boot holen, um mit ihnen eine klare sportliche Struktur zu schaffen. Cardinale ist noch unsicher, ob er diesen Forderungen auch nachkommen will.

Deshalb soll es nun laut der renommierten Gazetta dello Sport Rangnick dem Milan-Boss ein Ultimatum gesetzt haben. Bis Anfang kommender Woche will er wissen, ob seine Forderungen erfüllt werden.

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Nicht nur der Deutsche will schnellstmöglich Klarheit haben und das Thema noch vor dem ersten Spiel am 17. Juni (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) abschließen. Auch die ÖFB-Bosse möchten den Vertrag des Erfolgs-Trainers am liebsten noch vor dem Endrunden-Auftakt am 11. Juni verlängern.