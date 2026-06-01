Rangnick über Milan-Gerüchte: "Ist ja kein Geheimnis..."

Die österreichische Nationalmannschaft hat ihr letztes Testspiel vor der WM in den USA gegen Tunesien mit 1:0 gewonnen. Trotz roter Karte bewies das Team Moral – und lieferte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wichtige Erkenntnisse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während die Geürchte um einen möglichen Abschied von Ralf Rangnick zum AC Milan nicht abreißen, berieteten sich unsere Kicker in den vergangenen Tagen auf das Highlight WM vor. Die 1:0-Generalprobe gegen Tunesien verursachte gemischte Gefühle. Rangnicks Fazit fiel nach Schlusspfiff zweigeteilt aus. Vor der Pause dominierte Tunesien, traf dreimal das Aluminium.

"Wir haben es uns in der ersten Halbzeit selber ein bisschen schwer gemacht. Wir waren vor allem im letzten Drittel oftmals nicht technisch sauber genug", kritisierte der Teamchef ungenaue Flanken und ausgelassene Schuss-Chancen. Nach dem Ausschluss von Konrad Laimer durch ein Handspiel reagierte er mit Wechseln. "Das hat das Spiel natürlich komplett verändert."

Doch mit zehn Mann zeigte die ÖFB-Auswahl im 4-4-1-System ein völlig anderes Gesicht. "Wir haben gesagt, lass uns selbst auch im tiefen Block aktiv bleiben. Das haben die Jungs richtig gut gemacht", lobte Rangnick die taktische Disziplin. Paradoxerweise half die Unterzahl: "Die zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten das Spiel eigentlich mehr unter Kontrolle als in der ersten." Belohnt wurde dieser Mut in der 63. Minute durch den Siegtreffer von Marcel Sabitzer, der nach Vorarbeit von Chukwuemeka und Posch laut Rangnick "aus der Tiefe eingelaufen" kam und "super getroffen" hat.

Sorgen bereiten vor dem Abflug nach Los Angeles am Donnerstag nur Verletzungen. Christoph Baumgartner (Verdacht auf Hüftbeuger) fiel schon beim Aufwärmen aus, David Alaba spürte eine Verhärtung und blieb zur Pause in der Kabine.

Trotzdem blickt Rangnick positiv in Richtung WM und genießt die durch Sprechchöre belegte Euphorie der Fans. "Es ist eine Rieseneuphorie in Österreich."

Auch über die anhaltenden Wechsel-Gerüchte zum AC Milan nahm der Teamchef Stellung. Er will sich allerdings voll auf das Team und die WM konzentrieren. Rangnick: "Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich hier sehr wohl und zu Hause fühle."