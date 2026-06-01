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Barca vs. Atletico

Alvarez-Streit: Nächster Top-Klub schaltet sich ein

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Atletico Madrids Julian Alvarez ist sehr begehrt
Atletico Madrids Julian Alvarez ist sehr begehrt © Getty Images
Julian Alvarez wurde in diesem Sommer als Top-Transferziel für den FC Barcelona auserkoren. Sehr zum Ärger von dessen Klub Atletico Madrid. Mitten im Streit mischt nun eine dritte Partei mit.
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Barça buhlt ganz offen um den Offensivstar des Champions-League-Halbfinalisten, doch denen schmeckt das gar nicht. Die Rojiblancos schossen sogar schon auf Social Media zurück, erstellten ein KI-Bild von Barça-Star Lamine Yamal im Atleti-Trikot und gaben sarkastische Angebote ab.

In aller Ernsthaftigkeit möchte man aber nicht für Alvarez verhandeln, der Spieler stehe nicht zum Verkauf. Wer interessiert ist, der muss die 500 Millionen Euro Ablöse aus der Ausstiegsklausel bezahlen.

Auch PSG und Arsenal interessiert

Laut "Marca" herrscht Funkstille zwischen den beiden Klubs, doch gegessen ist die Sache damit noch lange nicht. Die Blaugrana wollen den 26-Jährigen weiterhin - und nun gibt es noch mehr Interesse.

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Kein Geringerer als der frischgebackene Titelverteidiger der Königsklasse steht nun am Parkett. Vor Monaten hat sich PSG schon wegen des spielfreudigen Angreifers bei Atletico gemeldet. Den Franzosen sitzt das Geld definitiv lockerer, die Beziehungen zu den Spaniern sollen zudem sehr gut sein.

Problem hier aber: Laut "L"Equipe" weiß der Argentinier noch nicht, ob er in die französische Hauptstadt wechseln möchte. Barcelona sei sein Wunschziel. Auch Finale-Verlierer Arsenal bearbeitete Alvarez schon länger. 100 Millionen Euro sollen wohl reichen für dessen Dienste.

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