Gewerkschaft droht jetzt mit Streiks

Nächste KV-Runde startet Dienstagvormittag - Gewerkschaft erwartet "verbessertes Angebot"

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach zweistündigen Warnstreiks in der Chemischen Industrie treffen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Dienstagvormittag zur siebenten Kollektivvertrag-Verhandlungsrunde.

Man erwarte ein "verbessertes Angebot", sonst seien auch befristete Streiks möglich, hieß es von der GPA zur APA. Nachdem das Arbeitgeber-Angebot in Höhe einer Einmalzahlung von 250 Euro zum dritten Mal nicht erhöht wurde, rief die Gewerkschaft vergangene Woche zum Arbeitskampf auf.

230 Unternehmen der Chemischen Industrie

Die rund 230 Unternehmen der Chemischen Industrie mit mehr als 50.000 Beschäftigten sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem in der Produktion von Pharmazeutika, Kunststoffen und Kunststoffwaren, Fasern, Lacken, Düngemitteln oder auch organischen und anorganischen Chemikalien. Warnstreiks fanden unter anderem bei Boehringer Ingelheim, im Chemiepark Linz, bei Lenzing und Octapharma statt.