13 Kandidaten für ORF-Chefwahl fix

ORF-Findungskommission strich Großteil der Bewerber, wer jetzt wirklich übrig bleibt.

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Wien. Sechs ORF-Stiftungsräte sollten entscheiden, wer von den über 70 Bewerbern für den ORF-Chefjob überhaupt zum Hearing zugelassen werden soll. Die ORF-Wahl findet bekanntlich am 11. Juni statt, das Hearing ist für den 8. Juni geplant.

Von den über 70 Bewerbern sind nur noch 13 Personen übrig geblieben. Zum Hearing eingeladen sind neben dem Favoriten Clemens Pig und seinen ernsteren Herausforderern, Markus Breitenecker, Kathrin Zierhut-Kunz und Lisa Totzauer nun auch Robert Altenburger, Petra Höfer, Johannes Larcher, Torsten Prentner, Ernst Primosch, Kathrin Ruther, Sonja Sagmeister, Eva Schütz und Andrew Solomon.

Lisa Totzauer. © APA/GEORG HOCHMUTH

Und selbst bei diesen verbliebenen 13 wusste ein Teil der Findungskommission, dass nicht alle Kriterien einwandfrei sind. Die Entscheidung wurde daher nur in Mehrheit, nicht einstimmig beschlossen.

Markus Breitenecker. © APA/HANS KLAUS TECHT

Vereinzelt dürfte die Führungserfahrung fehlen, bei anderen sind wirtschaftliche Beteiligungen problematisch. Ein Insider: "Letztlich ist es egal, wer zum Hearing eingeladen" werde. Immerhin gibt es nur vier Kandidaten, die tatsächlich im Spiel sind. Grundsätzlich ernstzunehmen ist freilich auch der Ex-Warner-Brother-Manager Johannes Larcher. Er gilt als höchst qualifiziert und erfüllt alle Kriterien.

Favorit. Am chancenreichsten bleibt freilich der frühere APA-CEO Clemens Pig.