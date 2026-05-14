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Christian Stocker, Herbert Kickl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Politik

Frage des Vertrauens: Nur VdB kann mit Kickl mithalten

14.05.26, 21:05 | Aktualisiert: 15.05.26, 21:07
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FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich vom Umfrage-Buhmann zum Umfragesieger gemausert.

Es wird Herbert Kickl herzlich egal sein, ob er nun aus Achtung gegenüber seiner Person dort ist, wo er eben jetzt ist. Oder eben wegen der großen Verachtung, die der aktuellen Ampelregierung entgegenschlägt.

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© oe24
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Wie dem auch sei: Im aktuellen Vertrauens-Barometer der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 11. bis 12. 5) liegt der FPÖ-Chef auf Platz 1: 39 % bringen ihm Vertrauen entgegen - und 51 % tun das nicht. Nur einer kann da mithalten: Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt hier auf 39 % positive Nennungen. Nur bei seinen Gegnern hat VdB die Nase ein bisschen vorn. Mit 49 % schlägt ihm weniger Misstrauen entgegen, als das bei Kickl der Fall ist, dem 51 % misstrauen.

Auf nur 25 % Vertrauensvorschuss kommt indes Kanzler Christian Stocker - er kommt zudem gleich auf 57 % negativer Nennungen. 23 % vertrauen indes NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, und nur 22 % Andreas Babler. Schlechter liegt nur noch Grünen-Chefin Leonore Gewessler.

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