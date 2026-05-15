Wer im ORF künftig regiert

APA-CEO soll ORF reformieren, Koalition pokert um Direktoren.

Am 11. Juni wählt der Stiftungsrat einen neuen ORF-Generaldirektor, bis 31. Mai läuft die Bewerbungsfrist. Das sind zumindest die offiziellen Daten. Denn hinter den Kulissen hat sich die Koalition laut oe24-Informationen bereits auf die wichtigsten Posten geeinigt. Allen voran soll der anerkannte Medienmanager und APA-Chef Clemens Pig neuer ORF-Generaldirektor werden. Dem Vernehmen nach hat Bundeskanzler Christian Stocker sich intern auf Pig festgelegt. Auch einige mächtige Landeshauptleute wie der Tiroler Anton Mattle stehen hinter Pig. Auch die SPÖ soll dem zustimmen.

Im Lager des „unterlegenen“ Kronehit-Chefs Philipp König – der als Alternativ-Kandidat zu Pig gehandelt wurde – will man sich allerdings noch nicht ganz geschlagen geben. Über das Wochenende soll es noch einmal einen Anlauf für König geben. „Die Aussicht auf Erfolg ist aber gering, der Kanzler will Pig“, so ein ÖVP-Insider. König wird im Stocker-Lager vor allem seine Nähe zu Sebastian Kurz – er war Kabinettsmitarbeiter in der türkis-blauen Regierung – vorgehalten. Die Idee, dass König unter einem Generaldirektor Pig Kaufmännischer Direktor werden könnte, dürfte der Kronehit-Chef selbst nicht wollen.

Frau soll Finanzchefin im ORF werden

In der ÖVP werden zwei Frauen für den mächtigen Posten des Kaufmännischen Direktors genannt: Die Oberösterreicherin und Ex-SAP-Geschäftsführerin Christina Wilfinger und Google-Österreich-Schweiz-Chefin Christine Antlanger-Winter.

Möglich wäre aber auch eine Rochade: Denn in der SPÖ gibt es Überlegungen, das eigentlich im Koalitionspakt ausgemachte ORF-Direktorenpaket aufzuschnüren und den Kaufmännischen Direktor mit einer Vertrauensperson zu besetzen. Hier werden Burgenland-Landesdirektor Werner Herics und ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann gehandelt. Biedermann wird aber auch als möglicher Generalsekretär genannt.

SPÖ und ÖVP feilschen um Information

Im Gegenzug könnte die ÖVP einen Programm- und Informationsdirektor erhalten: Hier sind NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer und Magazin-Chefin Lisa Totzauer im Gespräch. Beide haben gute Kontakte zu NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die mächtige NÖ-ÖVP hätte damit eine Vertrauensperson in der wichtigen Information sitzen, die für alle ORF-Nachrichten zuständig ist. Sollte der Posten an die SPÖ gehen, hätte ORF-Korrespondent Thomas Langpaul gute Karten. Auch der Wiener Landesdirektor Edgar Weinzettl wird auf SPÖ-Seite genannt.

Radiodirektorin soll FM4-Chefin Dodo Roscic werden. Sie gilt als Wunschkandidatin von Andreas Babler. Technik-Direktor Harald Kräuter könnte als Einziger aus dem jetzigen Direktorium bleiben. Allerdings sollen die Online-Agenden von der Technik zum Generaldirektor wandern.