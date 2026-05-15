Unbekannter bedrohte Kassiererin mit Messer

Ein Bekleidungsgeschäft in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Freitagmittag Schauplatz eines Überfalls geworden.

Ein mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter Mann hatte laut Polizei eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kassa entnommen. Der Unbekannte flüchtete mit Beute, eine Fahndung verlief negativ. Die Kassierin blieb unverletzt, Kunden waren zum Tatzeitpunkt nicht im Geschäft.

Seitens der Polizei wurden Hinweise erbeten, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden. Gerichtet werden können sie an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 059133-30-3333.