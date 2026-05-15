Po-Grapscher auf MaHü festgenommen

Auf der Mariahilfer Straße belästigte ein 60-Jähriger zwei Frauen - eine Passantin und eine Angestellte. Der Slowake, der bereits behördlich gesucht wurde, wurde festgenommen.
Wien. Der Slowake ohne festen Wohnsitz in Österreich und mutmaßlich in der Alko-Szene auf der Mariahilfer Straße "beheimatet" soll am Feiertag (Christi Himmelfahrt) innerhalb von einer halben Stunde zwei Frauen auf der MaHü im Bereich des Ausgangs der U 3-Station Neubaugasse im Gesäßbereich mit einem festen Handgriff berührt haben. Herbeigerufene Polizisten konnten den tatverdächtigen Po-Grapscher unverzüglich anhalten.
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Der Slowake machte gegenüber den einschreitenden den Beamten keinerlei Angaben zu den Vorwürfen, sprach plötzlich kein Wort Deutsch und grummelte nur mürrisch. Wie sich herausstellte bestand gegen den 60-Jährigen allerdings eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichts für Strafsachen Wien aufgrund des Verdachtes von Eigentumsdelikten - der Mann dürfte ein notorischer Ladendieb sein. Der Tatverdächtige wurde aufgrund der Anordnung festgenommen und wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt.