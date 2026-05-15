Po-Grapscher auf MaHü festgenommen

Auf der Mariahilfer Straße belästigte ein 60-Jähriger zwei Frauen - eine Passantin und eine Angestellte. Der Slowake, der bereits behördlich gesucht wurde, wurde festgenommen.

Wien. Der Slowake ohne festen Wohnsitz in Österreich und mutmaßlich in der Alko-Szene auf der Mariahilfer Straße "beheimatet" soll am Feiertag (Christi Himmelfahrt) innerhalb von einer halben Stunde zwei Frauen auf der MaHü im Bereich des Ausgangs der U 3-Station Neubaugasse im Gesäßbereich mit einem festen Handgriff berührt haben. Herbeigerufene Polizisten konnten den tatverdächtigen Po-Grapscher unverzüglich anhalten.

Der Slowake machte gegenüber den einschreitenden den Beamten keinerlei Angaben zu den Vorwürfen, sprach plötzlich kein Wort Deutsch und grummelte nur mürrisch. Wie sich herausstellte bestand gegen den 60-Jährigen allerdings eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichts für Strafsachen Wien aufgrund des Verdachtes von Eigentumsdelikten - der Mann dürfte ein notorischer Ladendieb sein. Der Tatverdächtige wurde aufgrund der Anordnung festgenommen und wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt.