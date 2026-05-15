Betrunken in den Straßengraben: FPÖ-Politiker verliert Führerschein

Wegen einer alkoholisierten Autofahrt im Bezirk Neunkirchen (NÖ) ist der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Peter Schmiedlechner seinen Führerschein los. Der Wagen des Politikers landete im Straßengraben.

"Ich bin mir der Dummheit meines Fehlverhaltens vollumfänglich bewusst und ich bedauere dieses zutiefst", wurde der Mandatar in einer der APA übermittelten Stellungnahme zitiert. Zuerst hatten die "NÖN" am Freitag über den Vorfall berichtet. Der Mann war mit seinem Kleinwagen in der Nacht zum Mittwoch in Guntrams (NÖ) von der Straße abgekommen - die Feuerwehr musste den Wagen aus dem Straßengraben ziehen. Der Einsatz war nicht unaufwändig: Die Feuerwehr Schwarzau stand dabei mit 2 Fahrzeugen und 13 Mitgliedern im Einsatz.

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Politiker schämt sich "Der Verlust meines Führerscheins ist die gerechte Konsequenz und Strafe meines Handelns, für das ich mich sehr schäme. Ich möchte mich bei allen aufrichtig entschuldigen! Es tut mir sehr leid", ließ Schmiedlechner wissen. Laut "NÖN" musste der Mandatar bereits 2014 seinen Führerschein nach einer Alkofahrt abgeben. "Der erste Fehler ist nun über zwölf Jahre her und es war noch vor meiner Zeit als Abgeordneter. Ein weiteres Mal wird es natürlich nicht geben", hielt der Freiheitliche dazu fest.