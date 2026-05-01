Personaländerungen und Verstärkung bei der Polizei NÖ

In der Landespolizeidirektion NÖ gibt es per 1. Mai personelle Änderungen. Weiters treten für NÖ 155 neue Polizeikräfte in den Dienst.

Manuel Scherscher, seit rund 26 Jahren Polizist, hat die Leitung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Gleichzeitig wurde Michael Renghofer, der bisherige Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, mit der Leitung des Landesamtes Staatsschutz und Extremismusbekämpfung betraut, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Erfahrungen im Bereich der Extremismusbekämpfung

Renghofer war viele Jahre sowohl im Kriminaldienst als auch in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst mit Leitungsfunktionen betraut und verfüge über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Extremismusbekämpfung. Roland Scherscher übt weiterhin die Funktion des Landespolizeidirektor-Stellvertreters (Geschäftsbereich B) aus. Er ist seit mehr als 35 Jahren Polizist und könne auf umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Polizeidienstes zurückgreifen, hieß es. Johannes Peham - seit 2022 Landespolizeidirektor-Stellvertreter im Geschäftsbereich B - bleibt weiterhin dem Kabinett des Bundesministers als stellvertretender Kabinettschef dienstzugeteilt.

155 neue Polizisten für NÖ

Außerdem wird die Polizei NÖ personell weiter mit 155 neuen Männern und Frauen bei der Fremden- und Grenzpolizei verstärkt. Bei der Ausmusterungsfeier in St. Pölten waren unter anderem Christoph Kainz (ÖVP), Abgeordneter zum NÖ Landtag, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Landespolizeidirektor Franz Popp und sein Stellvertreter Manfred Aichberger anwesend. Christoph Kainz sagte in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Sicherheit steht auf der Prioritätenliste der Menschen ganz oben. Österreich und insbesondere Niederösterreich zählen zu den sichersten Ländern und Regionen der Welt. Voraussetzung dafür ist ein Innenminister, der für Klarheit und ausgezeichnete Rahmenbedingungen für unsere Polizei sorgt.“ Landespolizeidirektor Franz Popp betonte die Bedeutung des Rückhalts durch das private Umfeld: "Ich bin stolz auf die Leistungen, die unsere neuen Kolleginnen und Kollegen bereits in der Ausbildung gezeigt haben. Sie werden ihren Dienst mit Professionalität und Menschlichkeit versehen. Mein besonderer Dank gilt heute auch den Familien und Partnern, die diesen Weg als wichtiges Fundament im Hintergrund begleiten.“