Weltrekord geknackt: Größtes Tiramisu der Welt sorgt für Staunen in London

Das längste Tiramisu der Welt sorgt in London für süße Schlagzeilen.

Wenn Italiener eines wirklich können, dann ist es Genuss auf höchstem Niveau – und diesmal haben sie sich selbst übertroffen. In London griffen am Wochenende 100 italienische Spitzenköche zum Schneebesen und kreierten ein Dessert der Superlative.

Weltrekord-Tiramisu in London

Im ehrwürdigen Chelsea Town Hall verwandelte sich die Szene in eine Zucker-Show. Schicht für Schicht, Löffelbiskuit für Löffelbiskuit entstand ein gigantisches Tiramisu, das am Ende unglaubliche 440,6 Meter maß. Damit pulverisierte die süße Kreation den bisherigen Rekord von 273,5 Metern, der zuvor in Mailand aufgestellt worden war.

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Die Dimensionen sind schlicht verrückt: Ganze 50.000 Biskotten und mehr als 3.000 Eier wurden verarbeitet. Und das alles live vor Ort – denn nur so erkennt Guinness einen Rekord offiziell an. Zwei Tage lang wurde gerührt, geschichtet und gezittert, ob die Creme auch hält, was sie verspricht.

Hinter der Aktion steckt der italienische Unternehmer Mirko Ricci, der bereits 2017 einen ähnlichen Rekord aufstellte. Diesmal wollte er es noch größer – und entschied sich bewusst für Großbritannien als Schauplatz. Eine süße Geste: Das Mega-Tiramisu wurde zu Ehren des Königs und der Royal Family kreiert und sogar mit einer goldenen Krone dekoriert. Darauf zu lesen: "Grazie your Majesty".

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Auch die Regeln waren streng: Das Dessert musste mindestens 8 Zentimeter hoch und 15 Zentimeter breit sein. Kein Problem für die Profi-Köche, die genau wissen, worauf es ankommt.

Am Ende gab es dann die offizielle Bestätigung: Neuer Weltrekord! Und ein weiterer Beweis, dass das italienische Kult-Dessert längst die Welt erobert hat. Erfunden angeblich in den 1960ern – und heute größer, spektakulärer und süßer denn je.

Bleibt nur eine Frage: Wer hat das alles eigentlich gegessen?