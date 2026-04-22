Von wegen 10.000 Schritte: So viele Schritte reichen laut Experten völlig aus

Spazierengehen hält fit, formt die Beine und kurbelt die Fettverbrennung an. Dabei galt die 10.000-Schritte-Marke lange als das Maß aller Dinge und sorgte bei vielen für unnötigen Druck. Doch Experten geben jetzt Entwarnung und räumen mit dem wohl hartnäckigsten Fitness-Mythos auf.

Der Sommer steht vor der Tür, das ist die perfekte Zeit, um den Körper in Schwung zu bringen und etwas für die Fitness zu tun. Spazierengehen ist dafür eine echte Wunderwaffe, denn es strafft den Körper ohne viel Anstrengung. Lange Zeit plagte uns jedoch ein schlechtes Gewissen, wenn wir abends auf den Fitness-Tracker schauten und die berühmte Grenze von 10.000 Schritten nicht geknackt hatten. Doch jetzt können wir aufatmen: Experten haben diese Regel widerlegt und die wahre, wissenschaftlich belegte Zahl wird Sie garantiert überraschen.

Der 10.000-Schritte-Mythos: Nur ein genialer Werbegag

Wir alle dachten, die 10.000 Schritte pro Tag seien das ultimative Ergebnis hochkomplexer medizinischer Forschung. Falsch gedacht! Die Wahrheit ist, dass diese Zahl schlichtweg auf eine japanische Marketing-Kampagne aus den 1960er-Jahren zurückgeht.

© Getty Images

Pünktlich zu den Olympischen Spielen 1964 in Tokio brachte eine Firma einen mechanischen Schrittzähler namens „Manpo-kei“ auf den Markt, was übersetzt so viel wie „10.000-Schritte-Zähler“ bedeutet. Es handelte sich um einen reinen Werbegag, der sich durch puren Zufall zu einem weltweiten Gesundheits-Mythos entwickelte.

Weniger ist völlig okay

Moderne Studien zeichnen heute ein ganz anderes Bild. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2023, geleitet vom Kardiologie-Professor Maciej Banach (Medizinische Universität Lodz & Johns Hopkins University), liefert überraschende Ergebnisse:

Bereits ab rund 2.300 Schritten pro Tag beginnt das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, signifikant zu sinken. Wer im Alltag nur knapp 4.000 Schritte (genau genommen 3.967) zurücklegt, verringert bereits spürbar das allgemeine Risiko für einen vorzeitigen Tod. Das bedeutet: Sie müssen keinen halben Marathon absolvieren, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun.

Die optimale Schrittzahl für Ihren Sommer-Body

© Getty Images

Auch wenn Sie keine 10.000 Schritte brauchen, um gesund zu bleiben, bedeutet das nun, dass wir auf der Couch liegen bleiben sollten? Natürlich nicht! Eine weitere groß angelegte internationale Studie unter der Leitung der US-Epidemiologin Dr. Amanda Paluch (aus dem Jahr 2022) wertete die Daten von über 47.000 Menschen aus und kam zu dem Schluss: Für Menschen unter 60 Jahren haben sich etwa 8.000 Schritte als idealer Richtwert herauskristallisiert, um ein Maximum an gesundheitlichen Vorteilen herauszuholen.

Für Personen über 60 Jahren reichen oft schon 6.000 bis 8.000 Schritte am Tag völlig aus, um das Sterberisiko zu senken. Die goldene Regel der Experten lautet mittlerweile nämlich: Jeder zusätzliche Schritt zählt.

Warum Spazierengehen Ihr bestes Workout ist

Egal, ob Sie 4.000, 7.000 oder doch 10.000 Schritte anstreben: Regelmäßiges Gehen ist der ultimative Booster für den Sommer. Es formt sanft die Gesäß- und Beinmuskulatur, stärkt Knochen und Gelenke und hilft enorm beim Stressabbau. Zudem wird das Herz-Kreislauf-System trainiert, ohne den Körper dabei zu überlasten. Wenn Sie also eine Runde im Park drehen, straffen Sie ganz nebenbei Ihren Körper und tun aktiv etwas für Ihr Wohlbefinden.