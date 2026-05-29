Diese Übung trainiert Bauch UND Arme ganz ohne Nackenschmerzen

Wer von klassischen Sit-ups genug hat und eine effektivere Methode für das Bauchmuskeltraining sucht, findet in den dynamischen Twists die perfekte Lösung. Diese Pilates-Übung schont nicht nur den Nacken, sondern trainiert gleichzeitig intensiv die Rumpf- und Armmuskulatur.

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Sit-ups sind der Inbegriff des Bauchmuskeltrainings, doch ihre Effektivität ist begrenzt. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die oberen, geraden Bauchmuskeln und vernachlässigen die so wichtigen schrägen und tieferliegenden Muskelpartien. Ein weiteres häufiges Problem ist die Belastung für den Nacken, die besonders bei unsauberer Ausführung zu unangenehmen Verspannungen und Schmerzen führen kann. Wer einen ganzheitlichen Ansatz für eine starke Körpermitte verfolgt, sollte daher auf Übungen setzen, die mehr Muskelgruppen integrieren.

Dynamische Twists als Workout-Alternative

Hier kommen die dynamischen Twists ins Spiel. Durch die Kombination aus einer kontrollierten Rückbeuge und der gezielten Drehung des Oberkörpers wird die gesamte Rumpfmuskulatur gefordert. Es werden nicht nur die geraden und schrägen Bauchmuskeln beansprucht, sondern auch die tieferliegende Stützmuskulatur, die für eine gesunde Haltung und einen stabilen Rumpf entscheidend ist. Der zusätzliche Einsatz von leichten Hanteln macht die Übung zu einem wahren Allrounder, der auch die Arme und Schultern kräftigt und die Koordination verbessert.

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Anleitung: So funktionieren die dynamischen Twists

Für die korrekte Ausführung benötigen Sie lediglich eine Trainingsmatte und zwei leichte Hanteln (ein bis zwei Kilogramm pro Seite).

Ausgangsposition: Knien Sie sich aufrecht auf die Matte, der Oberkörper ist gerade. Nehmen Sie in jede Hand eine Hantel und strecken Sie die Arme seitlich auf Schulterhöhe aus, sodass Ihr Körper eine T-Form bildet.

Knien Sie sich aufrecht auf die Matte, der Oberkörper ist gerade. Nehmen Sie in jede Hand eine Hantel und strecken Sie die Arme seitlich auf Schulterhöhe aus, sodass Ihr Körper eine T-Form bildet. Rückbeuge: Spannen Sie den Bauch fest an und lehnen Sie sich langsam und kontrolliert mit geradem Rücken nach hinten. Führen Sie dabei die gestreckten Arme parallel vor dem Körper zusammen. Atmen Sie aus und ziehen Sie den Bauchnabel bewusst nach innen.

Spannen Sie den Bauch fest an und lehnen Sie sich langsam und kontrolliert mit geradem Rücken nach hinten. Führen Sie dabei die gestreckten Arme parallel vor dem Körper zusammen. Atmen Sie aus und ziehen Sie den Bauchnabel bewusst nach innen. Rotation: Halten Sie die Spannung im Rumpf. Drehen Sie nun den Oberkörper mitsamt den gestreckten Armen langsam zur linken Seite. Kehren Sie zur Mitte zurück und wiederholen Sie die Bewegung zur rechten Seite.

Halten Sie die Spannung im Rumpf. Drehen Sie nun den Oberkörper mitsamt den gestreckten Armen langsam zur linken Seite. Kehren Sie zur Mitte zurück und wiederholen Sie die Bewegung zur rechten Seite. Zurückkehren: Richten Sie den Oberkörper langsam wieder in die aufrechte Ausgangsposition auf und atmen Sie dabei ein. Die Arme kehren wieder in die seitliche T-Position zurück.

Trainingsempfehlung für Einsteiger und Fortgeschrittene

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, mit drei Sätzen zu starten. Führen Sie die Übung für eine Dauer von 30 bis 45 Sekunden aus und legen Sie zwischen den Sätzen eine Pause von etwa 20 Sekunden ein. Wichtig ist nicht die Geschwindigkeit, sondern eine saubere und kontrollierte Bewegungsausführung, um die Muskeln gezielt zu aktivieren und Verletzungen vorzubeugen. Sollten Ihre Knie empfindlich sein, können Sie diese zusätzlich mit einem gefalteten Handtuch oder einem Kissen polstern.

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Dynamische Twists sind eine hervorragende Ergänzung für jeden Trainingsplan. Sie bieten ein umfassendes Workout für Bauch, Rumpf und Arme und beweisen, dass ein effektives Training nicht kompliziert sein muss und ohne Nackenschmerzen auskommt.