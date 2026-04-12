14-Tage-Formel: So hat Martina Reuter nachhaltig abgenommen

Martina Reuter war das Gesicht der Curvy-Szene, bis ihr Körper nicht mehr mitspielte. Wie sie mit ihrer „14-Tage-Formel“ neu durchstartete.

Fernsehmoderatorin, Style-Expertin, Autorin und das Gesicht der Body Positivity – mit einem Schnitzelsemmel-Tattoo am Hals und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein feierte Martina Reuter jahrelang ihre Kurven. Doch hinter der Kamera kämpfte sie mit einem Lifestyle, der sie schleichend an ihre Grenzen brachte.

Lange Zeit war Martina gertenschlank, doch mit zwei Schwangerschaften veränderte sich alles. Während sie früher beim Laufen den Kopf frei bekam, wurde der Alltag als alleinerziehende Mutter und TV-Moderatorin zur Herausforderung. Die Quittung: stressbedingte Fressattacken und Nachtschichten, nach denen sie um halb zwei Uhr morgens schwere Nudeln kochte.

Trotz steigender Kilos und dem Erreichen ihres Höchstgewichts von circa 100 Kilo verlor Martina nie ihr Selbstbewusstsein. Sie definierte sich als „Curvy“, fand sich sexy und weigerte sich, sich für andere zu verbiegen. Ihr Mantra: „Akzeptiere dich so, wie du bist, denn erst dann kannst du etwas ändern.“

Doch die Fassade der unermüdlichen Powerfrau bekam Risse. Mit Mitte 40 fühlte sie sich plötzlich ausgebrannt, das Treppensteigen wurde zur Qual, die Konzentration ließ nach. „War das schon alles?“, fragte sie sich. Die Erkenntnis: Ihre Body Positivity war echt, aber ihr Körper signalisierte ihr, dass die Grenze erreicht war. Nicht für die Kritiker im Netz, sondern für sich ganz allein entschied sie: Es ist Zeit für eine Veränderung.

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Martina Reuters Abnehm-Trick

Martina Reuter stand vor dem Trümmerhaufen ihrer Gewohnheiten und wusste: Alles auf einmal zu ändern, führt direkt in die Frust-Falle. Sie entschied sich gegen radikale Verbote und gegen das stressige Kalorienzählen per App. Ihr Ansatz: Das Gehirn überlisten. Anstatt das ganze Leben auf einmal umzukrempeln, zerlegt sie die Veränderung in winzige, verdaubare Häppchen.

Die 14-Tage-Formel. Martina ersetzte eine einzige ungesunde Routine für genau 14 Tage durch eine gesunde. Da das Ende des Verzichts (theoretisch) absehbar ist, schaltet das Gehirn nicht auf stur. Zwei Wochen ohne Kuchen? Das klingt machbar, wenn man weiß, dass danach wieder ein Genussmoment warten darf. Der Trick jedoch: In diesen zwei Wochen gewöhnen sich Körper und Geist schleichend an die neue Normalität, bis die alte Gewohnheit ihren Reiz verliert.

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Erst abnehmen, dann Sport

Martina empfiehlt, in den ersten Wochen der 14-Tage-Formel den Fokus rein auf die Ernährung zu legen. Erst wenn die ersten Kilos purzeln, wird die Bewegung leichter. Es entsteht ein Domino-Effekt: Je fitter man sich fühlt, desto größer wird der Bewegungsdrang.

EMS: Der „Sport für Faule“. Ein echter Gamechanger in Martinas Routine ist das EMS-Training (Elektromyostimulation). Unter Anleitung ihrer Mentorin Anita nutzt sie elektrische Impulse, um die Tiefenmuskulatur zu stimulieren. Der Vorteil: Nur 20 Minuten Training reichen aus, um den Körper zu straffen und den Stoffwechsel zu boosten. Die Überwindung: Martina gesteht, dass sie jahrelang Hemmungen hatte, ein Studio zu betreten. Heute ist die wöchentliche Einheit fester Bestandteil ihres Lebens – perfekt integrierbar auch in einen stressigen Terminkalender.

Das Ziel: Sixpack mit 45! Was mit kleinen Schritten begann, ist heute eine echte Leidenschaft. Martinas aktuelle Routine ist beeindruckend: fünfmal die Woche Laufen, dreimal EMS und gezieltes Krafttraining im Gym. Ihr großes Ziel: Ein Sixpack für die Miami Fashion Week! Dabei setzt sie auf: Planks (von 10 Sekunden auf 50 Sekunden gesteigert – ein Beweis für den schnellen Trainingserfolg), Eiweißshakes als Unterstützung für den Muskelaufbau und Unterstützung ihrer Familie, die sie mittlerweile sogar ins Fitnessstudio begleiten.

Verrat an Body Positivity?

Lange Zeit war Martina Reuter die Vorzeigefrau der Curvy-Szene. Doch als sie die Kilos verlor, hagelte es Kritik: „Verrat an der Community“ hieß es in den sozialen Netzwerken. Doch Martina räumt mit einem gefährlichen Missverständnis auf: Body Positivity darf keine Ausrede für einen ungesunden Lebensstil sein. Wenn Treppensteigen zur Qual wird, die Gelenke schmerzen und das Herz rast, hilft es nicht, sich einzureden, dass „eh alles passt“. Massives Übergewicht erhöht das Risiko für Diabetes, Herzinfarkt und Entzündungen. Body Positivity sollte ein Sprungbrett zu einem besseren Lebensgefühl sein, kein Ruhekissen für ungesunde Gewohnheiten. Wer Fakten wie „Übergewicht ist ein Gesundheitsproblem“ als Beleidigung auffasst, verbaut sich den Weg zur Besserung.