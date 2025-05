Ex-Curvy-Model Martina Reuter präsentiert ihr Abnehm-Geheimnis

Mit ihrer eigenen Methode hat die bildhübsche TV-Lady 30 Kilo abgenommen - jetzt will sie ihr Geheimnis weitergeben

Mit 46 Jahren und zwei Kindern plötzlich im Bikini am Laufsteg der „Miami Fashion Week“! Martina Reuter, ehemaliges Curvy-Model, hat mit ihrer eigenen Methode 30 Kilogramm abgenommen. In ihrem neuen Buch „Die 14 Tage-Formel – Mein Abnehmplan für ein neues Leben“ beschreibt sie, wie sie alle zwei Wochen gezielt eine ihrer Gewohnheiten veränderte und so Schritt für Schritt schlanker, gesünder und stärker wurde. Der Schlüssel ist ein einfaches Weglass-Prinzip, das sich ohne Druck in den Alltag integrieren lässt.

Maritina Reuter "Die 14 Tage Formel" © Hersteller

Martina Reuter ist Moderatorin, Stylingexpertin und Autorin. Sie war Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern baute als Curvy-Model ihre Modekollektion „Curvy me“ auf, wo sie Plus-Size-Größen anbietet. Ihre eigene Mode kann sie inzwischen nicht mehr tragen, was ihr von vielen Fans auch Kritik einbringt. "Du bist jetzt keine mehr von uns, nachdem du so viel abgenommen hast", postete ein User.

Reuter selbst stört das wenig. Sie hat alle "Gewichtsklassen" durchgespielt und weiß wie es sich anfühlt, "curvy" zu sein. Jetzt hat sie für sich die Entscheidung getroffen ihren Lebensstil zu ändern und begeistert viele Fans mit ihrer Selbstdisziplin.