Dating-Apps, Psycho-Drama und Therapie: Cora Schumacher im Liebes-Interview

Nach schweren Jahren voller Umbrüche und persönlicher Krisen hat die 49-Jährige ihr Glück wiedergefunden – an der Seite eines neuen Partners, mit dem sie nicht nur Liebe, sondern auch ein tiefes gegenseitiges Verständnis verbindet.

Nach all den Strapazen und psychischen Problemen kann Cora Schumacher (49) endlich aufatmen. Sie wirkt angekommen – nach vielen bewegten Jahren endlich wieder unbeschwert. Vor allem aber: glücklich verliebt.

Der Mann an ihrer Seite heißt Steven Bo Bekendam (43), ein Amerikaner aus Texas, kernig, attraktiv, mit eisblauen Augen. Gemeinsam verbrachte das Paar bereits den Jahreswechsel in den USA. Auf Instagram teilten Cora und Steven ein Foto, das allen Gerüchten ein Ende setzte. Nun sprechen die beiden erstmals offen über ihre Liebe – und darüber, was sie zusammengeführt hat. Seit rund fünf Monaten sind sie ein Paar, verrieten sie gegenüber Bild.

Kennengelernt haben sich die beiden – ganz zeitgemäß – über eine Dating-App. Viele Nachrichten, viele Gespräche, Fotos hin und her, und dann: plötzlich dieses Gefühl. Die Distanz zwischen Düsseldorf und Texas? Für Cora kein Hindernis. Für die Liebe überquert sie den Atlantik gern. „Steven und ich teilen eine sehr tiefe Verbindung, die aus großem Verständnis füreinander entstanden ist“, erklärt sie.

"Gottes Plan"

Entscheidend sei gewesen, dass beide ähnliche Erfahrungen gemacht hätten: „Ich denke, dass nur jemand, der ähnliche Schicksalsschläge erleben musste wie wir beide, verstehen kann, was im Partner vorgeht und mit welchen traumatischen Erfahrungen man immer noch zu kämpfen hat.“ Für Cora steht fest: „Wahrscheinlich war es Gottes Plan, dass wir zusammengefunden haben, um gemeinsam zu heilen.“

Ralf Schumacher hat seine Beziehung zu dem Franzosen Étienne öffentlich gemacht und sich als schwul geoutet. Laut Ex Cora betrog er sie während der Ehe mit Männern. © Getty Images

Besonders prägend war für beide der Herbst 2024. Cora erlebte damals einen massiven Einschnitt: Kurz zuvor hatte sich ihr Ex-Mann Ralf Schumacher (50) öffentlich als homosexuell geoutet. Cora erfuhr davon aus den Medien – ein Schock, der sie in eine tiefe Krise stürzte. Sie begab sich in Therapie und musste ihr Leben neu ordnen.

Auch Steven durchlebte zu dieser Zeit eine schwere Phase. Details behält das Paar bewusst für sich, doch Cora sagt offen: „Wir mussten beide aus ähnlichen Gründen einen mentalen Zusammenbruch erleben.“ Gerade dieses gemeinsame Erleben habe sie zusammengeschweißt. „Ich bin sehr dankbar, dass wir uns gegenseitig Halt geben können.“ Aus Schmerz sei Nähe entstanden, aus Verständnis Vertrauen. „Wir unterstützen uns, sind füreinander da. Daraus ist eine innige Beziehung gewachsen. Ich bin unendlich dankbar, einen Partner wie Steven an meiner Seite zu haben. Wir tragen die schweren Lasten des Lebens jetzt gemeinsam.“

Aus dem tiefen Loch geholt

Steven beschreibt ihre Beziehung ähnlich ruhig und klar. Er erzählt, dass sie sich „gegenseitig auffangen“ und er sich mit Cora eine friedliche gemeinsame Zukunft wünsche. Nach seinen eigenen belastenden Erfahrungen sei er in ein tiefes Loch gefallen. Cora wiederum hatte das Glück, von Freunden und einem stabilen Umfeld getragen zu werden. „Und ich habe mich proaktiv therapeutisch behandeln lassen. Das hat mir mein Leben gerettet“, sagt sie offen.“