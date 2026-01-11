Cora Schumacher zeigt neuen Mann an ihrer Seite

Nach der Scheidung von Ralf Schumacher ist Cora wieder frisch verliebt.

Nach einer längeren Phase der Zurückgezogenheit und persönlichen Herausforderungen gibt Cora Schumacher wieder einen emotionalen Einblick in ihr Liebesleben – und zeigt sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite, der ihr offenbar sehr gut tut. Mit einem intimen Instagram-Posting sorgte die 47-jährige TV-Moderatorin und frühere Rennfahrerin für Schlagzeilen: Sie steht Arm in Arm mit einem Mann, lächelt entspannt in die Kamera und spricht in rührenden Worten darüber, wie sehr er ihr Frieden und Hoffnung schenkt.

Unter dem Bild schreibt Cora: „Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist beständig, stabil und wirklich einer der Guten.“ Damit lässt sie ihre Fans teilhaben an einem Gefühl, das über reine Freundschaft hinauszugehen scheint – nämlich Vertrauen, Nähe und vielleicht sogar Liebe. Zahlreiche Glückwünsche zeigen, wie sehr ihre Community diesen neuen Lebensabschnitt befürwortet und ihr alles Gute wünscht.

Der Mann an ihrer Seite, auf Instagram als Steven Bo Bekendam identifiziert, wurde in dem Post auch verlinkt. Er scheint aus den USA zu stammen und teilt auf seinem eigenen Account Eindrücke von Reisen, sportlichen Aktivitäten und Zeit mit Freunden. Über seine Person ist bislang noch nicht viel bekannt, doch sein Zusammensein mit Cora wirkt authentisch und herzlich.

Persönlicher Neuanfang

Die letzten Jahre waren für Cora emotional nicht leicht. Nach der Scheidung von Formel-1-Star Ralf Schumacher, mit dem sie von 2001 bis 2015 verheiratet war und einen gemeinsamen Sohn hat, durchlebte sie mehrere schwierige Phasen. Besonders belastend war für sie 2024 das Coming-out ihres Ex-Mannes, von dem sie nach eigenen Angaben „wie der Rest von Deutschland“ aus den Medien erfuhr und das sie stark mitgenommen hat. Um diese und andere Einschnitte zu verarbeiten, suchte sie sich zeitweise psychologische Unterstützung.In Interviews und öffentlichen Statements zeigte Cora immer wieder ihre Sehnsucht nach Beständigkeit, Anerkennung und echter Nähe – Werte, die sie offenbar jetzt in ihrer neuen Beziehung wiedergefunden hat. Das aktuelle Posting könnte daher als ein bedeutsamer Schritt in einen neuen, glücklichen Lebensabschnitt verstanden werden.