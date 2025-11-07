Schumacher-Sohn und Rennfahrerin verlobt

David Schumacher (24), Sohn von Ralf (50) und Cora Schumacher (48), hat sich mit seiner langjährigen Freundin Vivien Keszthelyi (24) verlobt.

Der 24-jährige Rennfahrer machte seiner ebenfalls 24-jährigen Partnerin auf den Malediven einen romantischen Heiratsantrag. Inmitten von Rosenblättern, Lichterketten und einem spektakulären Sonnenuntergang hielt David am Strand um Viviens Hand an. Beide trugen weiße Outfits, lachten und küssten sich vor der glitzernden Kulisse des Meeres – Bilder wie aus einem Liebesfilm.

Auf Instagram verkündete David heute stolz: "Sie hat Ja gesagt. Das Meer war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen." Der Antrag selbst erfolgte bereits zwei Tage zuvor.

David Schumacher und die ungarische Rennfahrerin Vivien Keszthelyi sind seit sieben Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich über eine gemeinsame Freundin. Beide teilen nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihre Leidenschaft für den Motorsport. Keszthelyi begann ihre Karriere 2014 und errang seither mehrere Meistertitel. Sie begleitet ihren Partner oft an die Rennstrecke.

Nun wagen die beiden nach sieben gemeinsamen Jahren den nächsten Schritt in ihrer Liebesgeschichte.