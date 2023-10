ER hat die meisten Matches: Jetzt ist 'Mr. Tinder' vom Markt

Als erfolgreiches Model und passionierter Fitness-Fanatiker beeindruckt er nicht nur mit seinem Aussehen, sondern auch mit seinen Fähigkeiten als ausgebildeter Pilot.

In der aufregenden Welt der Dating-Apps schlug Stefan-Pierre Tomlin (33) alle Rekorde. Als "Mr. Tinder" wurde er weltweit bekannt, nachdem er sage und schreibe 14.600 "Swipes nach rechts" auf Tinder verzeichnete.

Hilft anderen Männern

Stefan-Pierre ist jedoch mehr als nur ein attraktiver Profil-Name. Als erfolgreiches Model und passionierter Fitness-Fanatiker beeindruckt er nicht nur mit seinem Aussehen, sondern auch mit seinen Fähigkeiten als ausgebildeter Pilot. Darüber hinaus teilt er sein Wissen als Liebes-Coach für Männer, die von seinem Dating-Erfolg lernen möchten.

Liebe im Krankenhaus gefunden

Doch das Liebeskarussell auf Tinder hat für Stefan-Pierre ein Ende gefunden. Das Gerücht um seinen Rückzug von der Dating-App hat gute Gründe: Der Brite hat endlich die Liebe seines Lebens gefunden, und zwar auf den realen Straßen des Lebens – in der Notaufnahme.

Die Geschichte klingt wie aus einem Hollywood-Film: Während er sich wegen einer Verletzung in ärztliche Behandlung begab, lernte er die liebevolle Krankenschwester Leanne Noakes (32) kennen. Sie kümmerte sich nicht nur um seine körperliche Genesung, sondern heilte auch sein einsames Single-Herz.

In einem Interview mit der "Daily Mail" schwärmte Stefan-Pierre: "Wir haben uns kennengelernt, als ich wegen einer Fußballverletzung in dem Krankenhaus behandelt wurde, in dem sie arbeitet." Es scheint, als hätte Leanne ihm nicht nur den Fuß, sondern auch das Herz geheilt.

Das glückliche Paar feierte seine Liebe bei der Premiere des Films "Bikeriders" in London. Sie präsentierten sich der Welt in Partner-Looks aus schwarzem Leder, die symbolisierten, dass sie untrennbar zusammengehören.

Der Weg zum Happy End war für Stefan-Pierre alles andere als einfach. Er durchsuchte nicht nur Tinder erfolglos nach der Richtigen, sondern nahm auch an zahlreichen Dating-Shows teil, darunter "First Dates", "Love Machine", "Celebs Go Dating", "Undressed" und "Dinner Date". Sogar einen kleinen Flirt mit Hollywood-Megastar Margot Robbie (33) konnte er für sich verbuchen, als sie auf seine Instagram-Nachricht reagierte und seine Fotos mochte.