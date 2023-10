Mann stellt sich tot: Reaktion von Hund berührt die Herzen

Der Vorfall wurde in einem TikTok-Video festgehalten und verbreitete sich rasch in den sozialen Medien.

In einem außergewöhnlichen Trainingseinsatz für Rettungskräfte und angehende Mediziner sorgte kürzlich ein Vierbeiner namens Gigante für jede Menge Aufsehen. Bei der nachgestellten Unfallszene, bei der ein Auto und ein Fahrrad kollidierten, sollte eigentlich ein Schauspieler den verletzten Radfahrer spielen, der auf ärztliche Hilfe wartete. Doch statt den erwarteten Rettungssanitätern, kam ein Hund ins Bild.

Hund wird zum Star

Der Vorfall wurde in einem TikTok-Video festgehalten und verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Der wuschelige Gigante lief auf die Unfallstelle zu und imitierte den verletzten Schauspieler, indem er sich neben ihn legte, alle Viere von sich streckte und so tat, als wäre er ebenfalls verletzt.

Die unerwartete Performance des Hundes sorgte für herzliches Gelächter und erregte die Aufmerksamkeit der Sanitäter, die schließlich nicht nur dem Radfahrer, sondern auch dem verspielten Vierbeiner Hilfe leisteten.

Gigante ist in Puerto Montt kein Unbekannter. Als wohl bekanntester Streuner der Stadt hat er keine feste Familie, aber ihm fehlt es nicht an Liebe und Zuneigung von den Einheimischen. "Ihm mangelt es nicht an Liebe oder Gesellschaft. Jeder kennt ihn und schenkt ihm Zuneigung und Futter", erklärte Tierschützer Jaramillo Pame gegenüber The Dodo.