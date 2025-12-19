Alles zu oe24VIP
Michael Schumacher
© Getty

Fußball-Karriere?

Schumacher-Familie veröffentlicht emotionale Bilder

19.12.25, 13:04
Michael Schumacher gilt als einer der größten Formel-1-Piloten aller Zeiten. Sieben Weltmeistertitel und zahlreiche Rekorde haben ihn zur Motorsport-Legende gemacht. Doch abseits der Rennstrecke schlug das Herz des Kerpeners für eine zweite große Leidenschaft: den Fußball. 

Das zeigt auch ein aktueller Beitrag auf der offiziellen Instagram-Seite von Michael Schumacher. Unter dem Titel „Nach der Saison“ veröffentlichte die Familie eine Serie emotionaler Bilder, die den Rekordweltmeister in unterschiedlichen Lebensphasen zeigen – unter anderem beim Race of Champions oder mit dem WM-Pokal der Formel 1. Auffällig: Mehrere Aufnahmen stammen vom „Match Against Poverty“ im Jahr 2004 in Madrid.

Schumacher
© Instagram

So setzte er ein starkes Zeichen

Bei diesem Benefizspiel stand Schumacher gemeinsam mit internationalen Stars auf dem Platz. Das Spiel endete damals 4:4, ein Tor steuerte der Deutsche zwar nicht bei – seine Präsenz war dennoch ein starkes Zeichen. Es war längst nicht sein einziger Einsatz für den guten Zweck. Schumacher nahm über Jahre hinweg regelmäßig an Benefizspielen teil und organisierte diese teilweise selbst. So etwa 2002 das Duell „Team Schumacher“ gegen die „Winter-Allstars“. Auch beim traditionellen Benefizspiel rund um den Großen Preis von Monaco war er häufig Teil des Kaders.

Engagement selbst nach schwerem Unfall 2013 

Selbst nach Schumachers schwerem Skiunfall im Dezember 2013 lebte sein Engagement weiter. Mit der Initiative „Champions for Charity“ wurde sein karitatives Vermächtnis im Fußball fortgeführt. Das bislang letzte Spiel fand 2022 in Frankfurt statt.

Schumacher als Kicker

Doch Schumacher stand nicht nur aus wohltätigen Gründen auf dem Rasen. Auch privat spielte der begeisterte Fan des 1. FC Köln regelmäßig Fußball. Während seiner Zeit in der Schweiz lief er sogar für die zweite Mannschaft des FC Echichens auf. Seine Fähigkeiten blieben nicht unbemerkt. „Er ist nicht nur ein großer Rennfahrer, sondern auch ein großer Fußballer“, sagte einst Pavel Nedvěd über den Deutschen.

Schumacher selbst soll mehrfach betont haben, dass der Profifußball für ihn eine ernsthafte Alternative zum Motorsport gewesen wäre.

