Michael Schumacher Gina-Maria Hochzeit
© Getty, Instagram (Montage)

Feiertage

Michael Schumacher: Weihnachten mit Enkelin Millie

18.12.25, 15:06 | Aktualisiert: 18.12.25, 16:07
Familie Schumacher verbringt die Feiertage zusammen. 

 Es ist das erste Weihnachten mit ihrem Töchterchen Millie - Gina Schumacher und ihr Ehemann Iain sind in diesem Jahr Eltern geworden.

Erstes Weihnachten

Eine aufregende Zeit auch für die erweiterte Familie - Ginas Mama Corinna wurde mit Millies Geburt erstmals zur Oma. Wie Gina nun verriet, wird das Weihnachtsfest dieses Jahr ein ganz besonderes. Sie und ihre kleine  Familie  werden die Feiertage mit ihren Eltern verbringen.

Familientradition  

Vor wenigen Tagen erklärte Gina im Podcast "Horses in the Morning", dass sie sich bereits ab Mitte Dezember in der Villa auf Mallorca aufhalten werden. Dann sollen die Vorbereitungen fürs Fest stattfinden und die Zeit mit der Familie genossen werden. Bereits 2023 verbrachte Gina die Feiertage dort; es soll eine Familientradition sein. 

Michael Schumacher mit seiner Baby-Gina

Michael Schumacher mit seiner Baby-Gina

© Getty

 

Besinnliche Zeit

In der Villa auf Mallorca soll es dann ganz besinnlich zugehen, bevor Gina, Iain und Millie nach Silvester wieder zurück in ihre Heimat nach Texas fliegen.

