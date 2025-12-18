Closing: Wiener Neustadt besitzt jetzt fix Leiner-Areal

Der Kaufvertrag ist unterzeichnet, die Stadt Wiener Neustadt ist somit im Besitz des ehemaligen Leiner-Areals. 15 Millionen Euro wurden investiert. Wie die Immobilie künftig genutzt werden soll, ist bis dato noch unklar. Die Stadt will die Möglichkeiten im nächsten Jahr prüfen.

Es beginne nun eine Evaluierungs- und Nachdenkphase, die auf ein Jahr angelegt ist, heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Dann soll entschieden werden, wie die zukünftige Nutzung aussieht – in circa einem Jahr wolle man Klarheit darüber haben. Derzeit habe man noch „keine priorisierten Ideen“.

Vor zwei Wochen ist im Aufsichtsrat der Beschluss gefasst worden, dass die Tochtergesellschaft der Stadt, die Wiener Neustädter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH, den Teil des Areals mit Parkgarage erwirbt. Am Montag folgte nun der Beschluss im Gemeinderat. Der Kaufvertrag wurde schließlich am Dienstag unterzeichnet, wie auch der „Kurier“ berichtete.

Universität widmet sich weiterer Nutzung

15 Millionen Euro investierte die Stadt in den Kauf des 23.184 Quadratmeter großen Areals. Die TU Wien (Abteilung Immobilienentwicklung und Projektmanagement) nehme sich außerdem auf eigene Initiative und unverbindlich dieses Themas im Rahmen einer Lehrveranstaltung an – mehr dazu in Stadt vor Kauf des ehemaligen Leiner-Areals. Ursprünglich wollte die SÜBA AG das Stadtquartier "Maximilium am Stadtpark“ errichten, durch den Konkurs des Unternehmens wurde dieses Vorhaben nicht realisiert.